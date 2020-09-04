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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbesвчера в 15:15
Подробнее о событии
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ru08:41
REGNUM

Рынок акций США и Apple пережили сильнейшее падение с июня

REGNUM03:50
РБК

«Я продал все». Биткоин стремительно упал вслед за фондовым рынком

РБК06:33
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
ПРАЙМ

Российский рынок акций пока игнорирует обвал акций высокотехнологичных компаний США

ПРАЙМ07:28
Lenta.ru

Apple и рынок акций США рухнули

Lenta.ru02:00
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете
РИА Новости06:59
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа

Бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа, которые работали в сфере национальной безопасности, опасаются, что президент в случае переизбрания на второй срок может «наконец подорвать или даже положить конец» членству страны в НАТО.
РБК06:46

Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфакс06:36
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Первый тренер Миранчука сомневается, что получит солидарные выплаты

Александр Воронков, воспитавший ставшего футболистом итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука, заявил РИА Новости, что сомневается в получении солидарных выплат после перехода полузащитника из московского "Локомотива".
РИА Новости08:10