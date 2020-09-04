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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
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РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

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На рынках может сформироваться «бычья» ловушка

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Рынок акций США и Apple пережили сильнейшее падение с июня

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Черный четверг: рынок США рухнул

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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

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Известия03:36
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