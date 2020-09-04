Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
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В Соединенных Штатах на рынке акций произошло самое крупное падение котировок с начала июня. Сильнее всего пострадала американская корпорация Apple. Вчера, 3 сентября, все фондовые индексы США закончили торги большим падением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
The Wall Street Journal.
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