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Discover24
Discover24

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

В Соединенных Штатах на рынке акций произошло самое крупное падение котировок с начала июня. Сильнее всего пострадала американская корпорация Apple. Вчера, 3 сентября, все фондовые индексы США закончили торги большим падением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbes3 сентября в 15:15
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Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

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