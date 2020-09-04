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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbes3 сентября в 15:15
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РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новостивчера в 03:36
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ruвчера в 08:41
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газетавчера в 07:15
РБК

«Я продал все». Биткоин стремительно упал вслед за фондовым рынком

РБКвчера в 06:33
ПРАЙМ

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в минусе - данные торгов

ПРАЙМвчера в 16:24
Forbes

«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbes3 сентября в 15:15
Profinance.ru

Рынок акций США демонстрирует рекордный обвал с июня

Profinance.ru3 сентября в 13:27

Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань

Китай успешно запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия в пятницу, 4 сентября, сообщила корпорация космической науки и техники (CASC).
Телеканал 360°вчера в 10:39
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В Анапе в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

Анапа, Краснодарский край, 4 сентября 2020, 08:58 — REGNUM В Анапе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадали девять человек, сообщили в городском управлении по делам ГО И ЧС.
REGNUMвчера в 01:58
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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