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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
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Forbes

«Прожорливый кит»: FT назвала SoftBank виновником резкого роста американских IT-компаний на бирже

Forbes12:07
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ru08:41
ПРАЙМ

Индексы Уолл-Стрит в основном снижаются на продолжении распродажи акций IT-компаний

ПРАЙМ10:03
REGNUM

Фондовый рынок США продолжил падение

REGNUM11:03
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
РБК

Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня

РБК02:00

Продажи новых автомобилей в России в августе сократились на 0,5%

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам августа 2020 года сократились в годовом выражении на 0,5% до 137 517 единиц.
Автоновости дня14:02
9

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
7

Valve огласила планы на DPC-сезон

Разработчики Dota 2 опубликовали запись в своем блоге, в которой рассказали о своих дальнейших планах относительно DPC-сезона и The International 2020, а также коснулись темы эксклюзивных прав на трансляцию турниров.
Dota2.ru12:45

NI назвал неустаревающим МиГ-29 благодаря модернизации и новым ракетам

В The National Interest напомнили, что модернизированный МиГ-29 может считаться современной боевой машиной, поскольку получил новейшие летные системы и вооруженные комплексы, позволяющие проводить воздушные операции различной степени сложности.
ФАНвчера в 15:07
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