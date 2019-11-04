Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUАмериканский фондовый рынок показывает заметный рост

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Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки сегодня показывает уверенный рост основных индексов на фоне новостей о прогрессе в торговых взаимоотношениях Китая и США, и возможном окончании торговой войны.
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