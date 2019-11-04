Экономика
ГЛАС.RUАмериканский фондовый рынок показывает заметный рост
Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки сегодня показывает уверенный рост основных индексов на фоне новостей о прогрессе в торговых взаимоотношениях Китая и США, и возможном окончании торговой войны.
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Футбол
Арбитр ошибочно не удалил Луценко в матче со «Спартаком»
Главный арбитр встречи Алексей Сухой принял ошибочное решение, показав вместе красной, жёлтую карточку.
Metaratings 12:19
Экономика
Пенсиями туляков озаботились Минфин и ЦБ РФ
Минфин и ЦБ подготовили законопроект, предусматривающий создание новой системы добровольных пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана.
Молодой коммунар вчера в 04:50
Кино
Мультфильм «Семейка Аддамс» возглавил российский прокат в выходные
Мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) стал лидером российского проката, собрав 387,5 млн рублей за минувшие выходные.
ТАСС вчера в 15:59
Здоровье
Диетолог рассказала о самых вредных сладостях
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о самых вредных сладостях.
RT на русском 10:23
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении десяти генералов Следственного Комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Наука
В Мексиканском заливе обнаружили зубы акулы, жившей 2,5 млн лет назад
Подводные исследователи обнаружили 15 окаменелостей зубов акул, а также позвонки животных и кости человека.
RuNews24.ru 01:46
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Авто
Skoda показала на видео новую Octavia
За неделю до мировой премьеры Skoda выпустила тизерное видео, в котором показаны первые детали новой Octavia.
SpeedMe 08:35
Игры
Создатель Detroit: Become Human: «Мы уже готовим финальную версию порта для ПК»
Создатель Heavy Rain и Beyond: Two Souls Дэвид Кейдж заявил, что Quantic Dream работает над финальной версией порта Detroit: Become Human для ПК.
CyberSport.ru 11:29
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Политика
На Украине заявили о попытке свержения президента Зеленского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что президента страны Зеленского пытаются свергнуть.
Военное дело 01:35
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Политика
Четыре страны вслед за Евросоюзом продлили санкции против России
Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению ЕС о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда российских физических и юридических лиц, заявила глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.
REGNUM 12:10
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
РИА Новости 11:25
Общество
Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия 11:38
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News вчера в 16:15
Кино
«Джокер» номинирован на рекордное число «Оскаров»
Кинолента «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли номинирована на 16 «Оскаров», что является абсолютным рекордом Американской академии кинематографических искусств и наук.
ТК Звезда 05:21
Политика
Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде
News.ru 10:44
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»
RuNews24.ru 10:39
Политика
На Украине уволили главу Государственного космического агентства
Правительство Украины уволило главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко.
РЕН ТВ 08:52
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44