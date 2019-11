Мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) стал лидером российского проката, собрав 387,5 млн рублей за минувшие выходные.

Создатель Heavy Rain и Beyond: Two Souls Дэвид Кейдж заявил, что Quantic Dream работает над финальной версией порта Detroit: Become Human для ПК.