Экономика
ГЛАС.RUАмериканский фондовый рынок показывает заметный рост
Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки сегодня показывает уверенный рост основных индексов на фоне новостей о прогрессе в торговых взаимоотношениях Китая и США, и возможном окончании торговой войны.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Космос
Россияне смогут увидеть транзит Меркурия по диску Солнца
Актуальные Новости 02 ноября в 13:00
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Технологии
В World of Warcraft планируют добавить поддержку трассировки лучей
CyberSport.ru 10:37
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Хоккей
Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
Спорт-Экспресс 06:17
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Технологии
Протестующий Ирак отключили от интернета
На большей части территории Ирака произошло отключение доступа к интернету на фоне возобновившихся антиправительственных протестов.
Ридус 17:51
Армия и оружие
Солдаты НАТО обвинили русских в издевательствах по телефону
В голландском министерстве обороны факт издевательства подтвердили, но комментировать его масштабы отказались.
Красная весна 01 ноября в 18:56
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Космос
«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года
REGNUM 01 ноября в 23:52
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru 02 ноября в 08:07
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru вчера в 04:33
Игры
РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК
До Steam игра доберётся лишь в декабре — точная дата станет известна ближе к выходу.
Игромания.ру 17:44
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Lenta.ru 16:08
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Шоу-бизнес
Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Футбол
«Оренбург» в выездном матче обыграл «Урал»
В Екатеринбурге в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу состоялся матч между местным «Уралом» и «Оренбургом», в котором гости добились победы со счетом 2:1.
Inc-news.ru 14:10
Космос
Voyager 2 покинул нашу Солнечную систему, подтвердили ученые
LentaChel.ru 14:50
Экономика
Президент Беларуси внес в Нацсобрание проект бюджета на 2020 год
Доходы бюджета составят 39,5 миллиардов белорусских рублей В Палату представителей Национального собрания Беларуси за подписью президента Александра Лукашенко поступили проекты бюджетов на 2020 год и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
Союзное Вече 03:19
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости вчера в 08:05
Армия и оружие
На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт
Ореанда-Новости 12:40
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Авто
Раскрыта дата продаж кроссовера Kia KX3
Обновленный компактный кроссовер Kia KX3 официально представят публике в Гуанчжоу 22 ноября.
Rusargument 01:04