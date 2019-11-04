Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUАмериканский фондовый рынок показывает заметный рост

Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки сегодня показывает уверенный рост основных индексов на фоне новостей о прогрессе в торговых взаимоотношениях Китая и США, и возможном окончании торговой войны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новости о грядущей сделке между Китаем и США вызвали рост на биржах ATP

News.ru04:58

Фондовый рынок США показывает заметный рост

Газета.Ru10:42

Американские биржи начали неделю с умеренным оптимизмом

Finam.Ru10:10

Фьючерсы на индексы США растут на внешнем позитиве

ПРАЙМ07:58

Американский фондовый рынок показывает заметный рост

ГЛАС.RU08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Космос

Россияне смогут увидеть транзит Меркурия по диску Солнца

Актуальные Новости 02 ноября в 13:00
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Технологии

В World of Warcraft планируют добавить поддержку трассировки лучей

CyberSport.ru 10:37
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Хоккей

Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»

Спорт-Экспресс 06:17
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Технологии

Протестующий Ирак отключили от интернета

На большей части территории Ирака произошло отключение доступа к интернету на фоне возобновившихся антиправительственных протестов.
Ридус 17:51
Армия и оружие

Солдаты НАТО обвинили русских в издевательствах по телефону

В голландском министерстве обороны факт издевательства подтвердили, но комментировать его масштабы отказались.
Красная весна 01 ноября в 18:56
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Экономика

В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Космос

«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года

REGNUM 01 ноября в 23:52
Кино

Названы самые жуткие монстры в истории кино

Life.ru 02 ноября в 08:07
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru вчера в 04:33
Игры

РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК

До Steam игра доберётся лишь в декабре — точная дата станет известна ближе к выходу.
Игромания.ру 17:44
Армия и оружие

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Армия и оружие

США назвали самое работающее оружие России

Lenta.ru 16:08
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Шоу-бизнес

Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей

Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Наука

Ученые: Ночник может привести к развитию смертельных заболеваний

Дни24 13:19
Происшествия

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Футбол

«Оренбург» в выездном матче обыграл «Урал»

В Екатеринбурге в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу состоялся матч между местным «Уралом» и «Оренбургом», в котором гости добились победы со счетом 2:1.
Inc-news.ru 14:10
Космос

Voyager 2 покинул нашу Солнечную систему, подтвердили ученые

LentaChel.ru 14:50
Экономика

Президент Беларуси внес в Нацсобрание проект бюджета на 2020 год

Доходы бюджета составят 39,5 миллиардов белорусских рублей В Палату представителей Национального собрания Беларуси за подписью президента Александра Лукашенко поступили проекты бюджетов на 2020 год и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
Союзное Вече 03:19
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости вчера в 08:05
Кино

«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

РЕН ТВ 05:08
Армия и оружие

На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт

Ореанда-Новости 12:40
Политика

Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Авто

Раскрыта дата продаж кроссовера Kia KX3

Обновленный компактный кроссовер Kia KX3 официально представят публике в Гуанчжоу 22 ноября.
Rusargument 01:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное