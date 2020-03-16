Коронавирус
Российская газетаАмериканский фондовый рынок рухнул на 13 процентов
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились крупнейшим за 30 лет падением ключевых индексов. Dow Jones, например, обрушился на 3 тысячи пунктов (или на 13 процентов). Это крупнейший обвал индекса со времен так называемого черного понедельника (19 октября 1987 года).
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Авто
Автоэксперт заявил об опасности «пенсионерского» стиля езды
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля, доллар стоит 75 рублей на бирже
Утром 16 марта на Московской бирже евро превысил 84 рубля, курс доллара — 75 рублей.
Политика
МИД России призывает США снять санкции с Ирана
Министерство иностранных дел России призывает США отказаться от санкционных мер в отношении Ирана в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается в официальном комментарии ведомства.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Хоккей
«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане
Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Общество
Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет
Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Гаджеты
Nokia выпустила бюджетный смартфон Nokia C2
Информация отображается на 5,7-дюймовом дисплее с разрешением HD+. Фронтальная, впрочем, как и основная камера, имеет разрешение 5 МП.
Общество
Все школы Воронежа закрыли на досрочные каникулы из-за коронавируса
Все школы в городе Воронеже будут закрыты на досрочные каникулы с 17 до 24 марта в связи с угрозой коронавируса, 16 марта сообщила пресс-служба мэрии города.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Футбол
«Валенсия» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе
Испанская «Валенсия» опубликовала официальное заявление, сообщив о числе заразившихся коронавирусом.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Экономика
Попытка США отсрочить новый кризис провалилась
Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Происшествия
Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян
На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Политика
Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Общество
«Аэрофлот» приостановил полеты в Казахстан из-за коронавируса
Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список отмененных рейсов и приостановила полеты в Казахстан из-за коронавируса.
Здоровье
ВОЗ назвала причину высокой смертности от коронавируса в Италии
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать автомобиль с пробегом
Космос
Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года
Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
Политика
МИД: Тысячи туристов не могут вернуться в Россию из-за коронавируса
МИД России подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Как Украина борется с эпидемией коронавируса
Как Украина борется с эпидемией коронавируса Украина стала еще одной страной, которая в связи с эпидемией коронавируса решилась на беспрецедентно жесткие меры безопасности.
Здоровье
Эпидпорог по ОРВИ в Саратовской области превышен почти на 40%
В группе 7-14 лет зарегистрировано 2342 случая заболевания ОРВИ; эпидемический порог заболеваемости превышен на 12,51 %.
Шоу-бизнес
Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку
В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.