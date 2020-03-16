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Российская газетаРоссийская газетаАмериканский фондовый рынок рухнул на 13 процентов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились крупнейшим за 30 лет падением ключевых индексов. Dow Jones, например, обрушился на 3 тысячи пунктов (или на 13 процентов). Это крупнейший обвал индекса со времен так называемого черного понедельника (19 октября 1987 года).
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