Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканский фондовый рынок умеренно снижается в ходе торгов

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:06 мск опустился на 11,96 пункта (0,05%) - до 25433,98 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 6,05 пункта (0,2%) и составил 3044,28 пункта. Nasdaq Composite снизился на 37,85 пункта (0,38%) - до 9871,32 пункта.
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Фондовые рынки США закрылись резким падением

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На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
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Общество

135 заражений коронавирусом в Ростовской области выявили за сутки

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Общество

В Югре за сутки коронавирусом заболели 280 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:21
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Общество

В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
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Общество

Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля

Власти Иркутской области приняли решение о продлениии режима самоизоляции в регионе до 12 июля, сообщает в субботу оперштаб региона.
ТАСС 03:56
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Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
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Наука

Каждому пятому жителю планеты предрекли осложнения при COVID-19

Примерно каждый пятый житель Земли рискует заполучить тяжелую форму COVID-19, если заразится коронавирусом нового типа.
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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
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Общество

Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Общество

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Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии

В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
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Здоровье

В Пермском крае выявили еще 55 случаев коронавируса

В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
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Общество

В Омской области выявили 61 случай заражения коронавирусом

Представители регионального Минздрава сообщили о том, что в Омской области за прошедшие сутки был выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели 64 пациента.
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Происшествия

Количество смертей растет. В Югре от COVID скончались еще три человека

За все время пандемии в регионе от COVID-19 скончалось уже 44 человека.
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru вчера в 09:44
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Общество

В России умерли 188 человек с коронавирусом за сутки

За сутки в России умерли 188 человек с коронавирусом, за все время — 8 969, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
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Общество

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
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Общество

Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте

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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
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«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме

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В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

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Газета.Ru 25 июня в 15:05
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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