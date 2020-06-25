Экономика
ФинмаркетАмериканский фондовый рынок умеренно снижается в ходе торгов
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:06 мск опустился на 11,96 пункта (0,05%) - до 25433,98 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 6,05 пункта (0,2%) и составил 3044,28 пункта. Nasdaq Composite снизился на 37,85 пункта (0,38%) - до 9871,32 пункта.
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Рост числа COVID-положительных тестов в США спровоцировал падение фондовых индексов
Газета.Ru25 июня в 00:44
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Происшествия
На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:14
Общество
135 заражений коронавирусом в Ростовской области выявили за сутки
По информации Роспотребнадзора на среду, 24 июня, за сутки в Ростовской области еще у 135 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 24 июня в 04:48
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели 280 человек
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:21
Общество
В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:08
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Общество
Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля
Власти Иркутской области приняли решение о продлениии режима самоизоляции в регионе до 12 июля, сообщает в субботу оперштаб региона.
ТАСС 03:56
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Наука
Каждому пятому жителю планеты предрекли осложнения при COVID-19
Примерно каждый пятый житель Земли рискует заполучить тяжелую форму COVID-19, если заразится коронавирусом нового типа.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:12
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:06
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Общество
Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма
Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней.
РБК 03:44
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 55 случаев коронавируса
В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:54
Общество
В Омской области выявили 61 случай заражения коронавирусом
Представители регионального Минздрава сообщили о том, что в Омской области за прошедшие сутки был выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели 64 пациента.
RuNews24.ru вчера в 04:00
Происшествия
Количество смертей растет. В Югре от COVID скончались еще три человека
За все время пандемии в регионе от COVID-19 скончалось уже 44 человека.
СургутИнформТВ 04:10
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество
В России умерли 188 человек с коронавирусом за сутки
За сутки в России умерли 188 человек с коронавирусом, за все время — 8 969, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:48
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Общество
Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
РИА Новости вчера в 13:29
Общество
Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Автоспорт
«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме
Газета.Ru вчера в 16:43
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56