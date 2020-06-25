Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:06 мск опустился на 11,96 пункта (0,05%) - до 25433,98 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 6,05 пункта (0,2%) и составил 3044,28 пункта. Nasdaq Composite снизился на 37,85 пункта (0,38%) - до 9871,32 пункта.

Происшествия На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе. 2K

Общество 135 заражений коронавирусом в Ростовской области выявили за сутки По информации Роспотребнадзора на среду, 24 июня, за сутки в Ростовской области еще у 135 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,3K

Общество В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Политика Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 45

Общество Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля Власти Иркутской области приняли решение о продлениии режима самоизоляции в регионе до 12 июля, сообщает в субботу оперштаб региона. 12

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб. 2,3K

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,3K

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Общество Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней. 82

Политика Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. 292

Происшествия Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России. 7

Общество В Омской области выявили 61 случай заражения коронавирусом Представители регионального Минздрава сообщили о том, что в Омской области за прошедшие сутки был выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели 64 пациента. 14

Общество В России умерли 188 человек с коронавирусом за сутки За сутки в России умерли 188 человек с коронавирусом, за все время — 8 969, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

Общество Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха. 9