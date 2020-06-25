Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:06 мск опустился на 11,96 пункта (0,05%) - до 25433,98 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 6,05 пункта (0,2%) и составил 3044,28 пункта. Nasdaq Composite снизился на 37,85 пункта (0,38%) - до 9871,32 пункта.

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