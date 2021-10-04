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Американский фондовый рынок завершил торги существенным снижением на фоне проблем Facebook

Американский фондовый рынок завершил торги понедельника существенным снижением на фоне проблем Facebook и других социальных сетей.
ПРАЙМ
Индекс S&P 500 опустился на 1,3%, Nasdaq 100 упал более чем на 2%, Dow Jones почти на 1%, NYSE Composite — на 0,73%.
Forbes
Среди прочих представителей сектора акции Alphabet упали в цене на 2,11%, Apple — на 2,46%.
ПРАЙМ
Инвесторы видят, что растут доходности облигаций, а инфляция ускоряется, что делает в будущем бумаги техкомпаний менее привлекательными, кроме того, инвесторов беспокоит решение ФРС сворачивать программу выкупа активов в следующем месяце, написал Bloomberg.
Forbes

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