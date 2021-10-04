Инвесторы видят, что растут доходности облигаций, а инфляция ускоряется, что делает в будущем бумаги техкомпаний менее привлекательными, кроме того, инвесторов беспокоит решение ФРС сворачивать программу выкупа активов в следующем месяце, написал Bloomberg.