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Американский генерал Ванхёрк заявил об угрозе нового российского оружия для США

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования Вооружённых сил США, генерал Глен Ванхёрк заявил, что новое российское оружие представляет угрозу для Вашингтона.
RT на русском
Ванхерк выразил опасения, что гиперзвуковое оружие, российские межконтинентальные и крылатые ракеты большой дальности, ранее поставленные на вооружение страны, могут поразить территорию США из воздушного пространства России.
Lenta.ru
Ванхерк заявил, что также представляет угрозу развертывание подводных лодок класса «Ясень».
Национальная служба новостей
«Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать», — резюмировал Ванхерк.
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