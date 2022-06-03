Победа Украины в нынешнем конфликте не может рассматриваться как реалистичный результат, поскольку сейчас должно быть очевидно, что это невозможно, пишет профессор международных отношений в американском колледже Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill.