Политика

Победа РФПобеда РФАмериканский генерал оправдал Белый дом

Отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома о Дне Победы в Европе было непреднамеренным. Об этом заявил бывший военный атташе США в России, отставной бригадный генерал Питер Звак.
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Бывший военный атташе США в РФ: Белый дом мог написать сообщение о войне по недосмотру

Сообщение Белого дома, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей над нацистами, могло быть опубликовано по недосмотру и непреднамеренно. Такое мнение выразил корреспонднету ТАСС в воскресенье бывший военный атташе США в РФ, отставной бригадный генерал Питер Звак.
ТАССвчера в 15:18

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Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Известиявчера в 22:45

В США скандальное заявление о войне объяснили «отсутствием знаний»

Московский Комсомолец02:46

Недосмотр: экс-атташе США об исключении СССР из стран-победительниц в Войне

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Американский генерал объяснил недосмотром скандальную запись Белого дома о войне

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В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне

Аргументы неделивчера в 15:38

Бывший военный атташе США в РФ: Белый дом мог написать сообщение о войне по недосмотру

ТАССвчера в 15:18
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Происшествия

На заводе в Чехове загорелись отходы переработки резины

REGNUM 08:51
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Политика

Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости вчера в 11:05
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Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
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Политика

Путин: все массовые мероприятия по-прежнему запрещены

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:26
Общество

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
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Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть от коронавируса еще одной медсестры

Сегодня, 11 мая, список погибших петербуржцев от коронавируса пополнился еще тремя людьми. Среди них - медсестра городской поликлиники.
АиФ Санкт-Петербург 08:43
5
Общество

Коронавирус выявили в новых районах Самарской области

Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
87
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
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Кино

Звезды «Офиса» воссоединились для Zoom-свадьбы в передаче Джона Красински

Кантри-певец Зак Браун исполнил для пары песню "The Man Who Loves You the Most". Гостей торжества удаленно сыграли звезды "Офиса".
КиноПоиск 04:10
Происшествия

Воронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Здоровье

За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 вчера в 07:06
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили

Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
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Политика

Путин: режим самоизоляции замедлил распространение коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничительные меры помогли замедлить распространение коронавирусной инфекции по территории страны.
iReactor 09:04
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Экономика

Токаев призвал выстроить новую структуру экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал выстроить новую структуру экономики.
МИР 24 07:57
Наука

Создана новая полная 3D-карта мозга мыши

Разработана новая полная 3D-карта мозга мыши.
Evo-rus.com 02:01
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Происшествия

В сети появился фильм о крушении самолёта АН-148 «Москва — Орск»

Orsk.ru 04:15
Общество

В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома

С 12 мая власти Татарстана отменяют в республике СМС-коды и справки от работодателей для передвижения.
Гражданские силы.ру 08:33
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Общество

Названы сроки открытия магазинов одежды в России

Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
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Единоборства

Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона после победы над Фергюсоном

Американский боец Джастин Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC в легком весе после победы над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
Sport24.ru вчера в 02:57
Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
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Общество

Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам

Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
Сибдепо 02:39
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Экономика

ТПП просит Минздрав о бесплатном тестировании на коронавирус работников сферы торговли

"Просим вас обеспечить возможность бесплатного тестирования на коронавирусную инфекцию сотрудников компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей сферы непродовольственной торговли", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.
Будущее России. Национальные проекты 07:38
Происшествия

В Липецкой области выявили еще 48 больных коронавирусом

За сутки в Липецкой области подтвердили заболевание COVID-19 еще у 48 жителей.
Обозреватель Врн 07:09
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Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
1,5K
Общество

Торговые объекты, парки и спортивные стадионы откроют в Кузбассе с 12 мая

С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров.
ТАСС 08:06
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
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