Сообщение Белого дома, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей над нацистами, могло быть опубликовано по недосмотру и непреднамеренно. Такое мнение выразил корреспонднету ТАСС в воскресенье бывший военный атташе США в РФ, отставной бригадный генерал Питер Звак.

с чего всё началось

Отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома о Дне Победы в Европе было непреднамеренным. Об этом заявил бывший военный атташе США в России, отставной бригадный генерал Питер Звак.

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