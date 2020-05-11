Политика
Победа РФАмериканский генерал оправдал Белый дом
Отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома о Дне Победы в Европе было непреднамеренным. Об этом заявил бывший военный атташе США в России, отставной бригадный генерал Питер Звак.
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Сообщение Белого дома, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей над нацистами, могло быть опубликовано по недосмотру и непреднамеренно. Такое мнение выразил корреспонднету ТАСС в воскресенье бывший военный атташе США в РФ, отставной бригадный генерал Питер Звак.ТАССвчера в 15:18
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