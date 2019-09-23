Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море. Соответствующее заявление Ходжес сделал в интервью украинскому изданию "Сегодня".

Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

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