Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает Breaking Defense.
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с чего всё началось
Как сообщает Breaking Defense, командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян на встрече с представителями СМИ поделился планом Пентагона по нанесению удара по Калининграду.Московский Комсомолец16:51
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