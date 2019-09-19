Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает Breaking Defense.
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с чего всё началось
Как сообщает
 Breaking Defense, командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян на встрече с представителями СМИ поделился планом Пентагона по нанесению удара по Калининграду.
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