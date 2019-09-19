с чего всё началось

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает Breaking Defense.

Футбол ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» с крупным счетом 5-1. ЦСКА начал групповой этап с поражения, осложнив себе задачу по выходу в раунд плей-офф.

Политика В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.

Политика Путин поручил усилить технологическую независимость производства в ОПК Президент России Владимир Путин заявил, что Кабмину РФ и профильным ведомствам нужно принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости производства в оборонно-промышленном комплексе, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Десять тысяч жителей Башкирии остались без света Уточняется, что отключение электроэнергии произошло в 158 населённых пунктах региона, но к вечеру удалось частично восстановить электроснабжение, и сейчас свет отключен в 79 населённых пунктах, где проживают 10 тысяч 630 человек.

Экономика ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.

Армия и оружие Лавров заявил о размещении оружия США в космосе По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Кино «Рэмбо: Последняя кровь»: Старый Рэмбо Сильвестр Сталлоне, бодро завершивший нулевые своеобразной ностальгической трилогией «Рокки Бальбоа», «Рэмбо IV» и «Неудержимые», в десятые годы набранный темп резко сбавил, последовательно превращаясь в собственную бледную тень, что особенно заметно по трилогии «План побега», которая чахла прямо у нас на глазах вместе со своим автором.

Политика Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.

Политика Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» по Донбассу Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен до конца сентября провести встречу «нормандской четверки», чтобы обсудить все пункты минских соглашений, а отдельно — «формулу Штайнмайера».

Здоровье Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».

Политика Трамп поручил расширить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп поручил Минфину страны существенно расширить санкции против Ирана.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.

Наука Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр» «Водяного монстра» длиной более 18 метров заметили в Восточном Китае местные жители.

Происшествия В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.

Технологии 2ГИС обновился. Теперь там одна большая карта и каталог товаров в магазинах Самое заметное изменение коснулось карт в онлайн-версиях и в приложении: если раньше сервис показывал карту только одного города, то теперь там одна сплошная карта России.

Армия и оружие Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27 Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.

Шоу-бизнес Барановскую засняли за поцелуями с солистом «Иванушек International» Телеведущую Юлию Барановскую, воспитывающую трех детей от футболиста Андрея Аршавина, заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко.

Политика В НАТО заявили о существовании «моря Азимова» Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».