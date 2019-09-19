Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомАмериканский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
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Джозеф Данфорд
Мы делаем планирование, происходящее внутри НАТО, более последовательным и предпринимаем коллективные усилия по совершенствованию сил и средств.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельПарламентская газета 17:25

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