НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, из-за сложившейся ситуации альянс начал пересматривать свою стратегию по «сдерживанию» Москвы.

Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

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