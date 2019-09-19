Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАмериканский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, из-за сложившейся ситуации альянс начал пересматривать свою стратегию по «сдерживанию» Москвы.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Генерал США заявил о потере военного превосходства НАТО над Россией

Парламентская газета17:25

Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

RT на русском17:08

В НАТО заговорили о потере превосходства над Россией

Московский Комсомолец17:38

В США признали конец американского «неоспоримого доминирования»

Взгляд.ру15:51

Генерал США заявил о потере превосходства НАТО над РФ

РЕН ТВ16:59

Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

Известия16:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:15, Вашингтон
Футбол

«Атлетико» спас ничью в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса»

Мадридский "Атлетико" дома сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:58
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Авто

Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом

Еще специалисты сообщили, что в Татарстане средний возраст автомобилей составил 8,5 года. В этом регионе продаются самые молодые машины.
Tvoe-avto.com 15 сентября в 11:34
Футбол

«Реал» согласовал трансфер Мбаппе за 275 млн евро

По информации издания, «Реал» заплатит за трансфер игрока 225 млн евро. Еще 50 млн евро «ПСЖ» получит в качестве бонусов.
ProstoProSport 16:01
Футбол

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:55
Спорт

Глава РУСАДА Ганус призвал руководство ВФЛА уйти в отставку

Глава РУСАДА Юрий Ганус раскритиковал руководство ВФЛА и призвал руководителей организации подать в отставку.
Нева Спорт 12:37
Здоровье

Названы опасные болезни, которые можно спутать с простудой

Осень и холодная погода грозит простудами, когда каждый может принять распространенные симптомы с другими, более опасными и иногда смертельными болезнями.
iReactor 08:28
Происшествия

В Канаде зафиксирован первый случай тяжёлого заболевания из-за вейпа

В Канаде зарегистрирован первый официальный случай тяжёлого заболевания лёгких, вызванного чрезмерной любовью к вейпу.
Life.ru 17:53
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Кино

Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами

Lenta.ru 16 сентября в 15:33
Происшествия

При взрыве в общежитии Златоуста погиб один человек

ТАСС 13:02
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Политика

Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита

Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Футбол

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru 16:52
Гаджеты

Facebook представила девайс для видеочата Portal TV

Устройство представляет собой девайс для видеочата, предназначенный для подключения к телевизору.
News.ru 08:59
Энергетика

Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

Министерство природных ресурсов и экологии второй раз в истории оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов.
РБК 17:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Общество

Фортуна ждет эти три знака Зодиака буквально на каждом углу

Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет в ближайшее время.
IrkutskMedia 02:35
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Нефтяная компания «Лукойл» в 2019 году, как и годом ранее, возглавила рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
Rambler News Service 16 сентября в 01:43
Кино

Сериал по мотивам «Властелина колец» снимут в Новой Зеландии

ТАСС 05:17
Происшествия

В Мурманске задержан руководитель пароходства

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM 07:21
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости вчера в 05:34
Происшествия

Останки 20 человек обнаружили у ТРЦ в Краснодаре

В Краснодаре мужчина обнаружил у торгово-развлекательного центра останки 20 человек.
Газета.Ru 09:22
Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Политика

Представители около 190 стран будут на церемонии интронизации нового императора Японии

Как ранее сообщал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, Россия на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре будет представлена на высоком уровне.
ТАСС 09:55
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джозеф Данфорд
Американский военный деятель
Американский военнослужащий, генерал КМП США. 29 июля 2015 года Сенат США утвердил Данфорда в должности Председателя объединённого комитета начальников штабов. 25 сентября 2015 года Данфорд стал самым высокопоставленным офицером в Вооруженных Силах США. Его предшественник, генерал Мартин Демпси ушёл в отставку 1 октября 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Объединённый комитет начальников штабов
Орган планирования и управления вооружённых сил США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное