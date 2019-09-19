Армия и оружие
ИзвестияАмериканский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, из-за сложившейся ситуации альянс начал пересматривать свою стратегию по «сдерживанию» Москвы.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:15, Вашингтон
Футбол
«Атлетико» спас ничью в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса»
Мадридский "Атлетико" дома сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:58
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Авто
Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Еще специалисты сообщили, что в Татарстане средний возраст автомобилей составил 8,5 года. В этом регионе продаются самые молодые машины.
Tvoe-avto.com 15 сентября в 11:34
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Мбаппе за 275 млн евро
По информации издания, «Реал» заплатит за трансфер игрока 225 млн евро. Еще 50 млн евро «ПСЖ» получит в качестве бонусов.
ProstoProSport 16:01
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов
"Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:55
Спорт
Глава РУСАДА Ганус призвал руководство ВФЛА уйти в отставку
Глава РУСАДА Юрий Ганус раскритиковал руководство ВФЛА и призвал руководителей организации подать в отставку.
Нева Спорт 12:37
Здоровье
Названы опасные болезни, которые можно спутать с простудой
Осень и холодная погода грозит простудами, когда каждый может принять распространенные симптомы с другими, более опасными и иногда смертельными болезнями.
iReactor 08:28
Происшествия
В Канаде зафиксирован первый случай тяжёлого заболевания из-за вейпа
В Канаде зарегистрирован первый официальный случай тяжёлого заболевания лёгких, вызванного чрезмерной любовью к вейпу.
Life.ru 17:53
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами
Lenta.ru 16 сентября в 15:33
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Политика
Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита
Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru 16:52
Гаджеты
Facebook представила девайс для видеочата Portal TV
Устройство представляет собой девайс для видеочата, предназначенный для подключения к телевизору.
News.ru 08:59
Энергетика
Власти оценили всю нефть России в $1 трлн
Министерство природных ресурсов и экологии второй раз в истории оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов.
РБК 17:00
Общество
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Общество
Фортуна ждет эти три знака Зодиака буквально на каждом углу
Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет в ближайшее время.
IrkutskMedia 02:35
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Нефтяная компания «Лукойл» в 2019 году, как и годом ранее, возглавила рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
Rambler News Service 16 сентября в 01:43
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM 07:21
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Происшествия
Останки 20 человек обнаружили у ТРЦ в Краснодаре
В Краснодаре мужчина обнаружил у торгово-развлекательного центра останки 20 человек.
Газета.Ru 09:22
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Политика
Представители около 190 стран будут на церемонии интронизации нового императора Японии
Как ранее сообщал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, Россия на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре будет представлена на высоком уровне.
ТАСС 09:55
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25