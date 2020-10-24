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Коммерсантъ

Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными

Американский геофизический союз (AGU) принес извинения ученым из Института прикладной физики Российской академии наук. Ранее AGU отказался принять к рассмотрению статью ученых из-за того, что Россия находится под международными санкциями.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В США извинились перед российскими учеными за отказ публиковать статью

Американский геофизический союз (American Geophysical Union — AGU) приносит извинения российским ученым, статью которых ранее не приняли к рассмотрению, сославшись на санкции, и приглашает авторов повторно подать заявку, сообщили РИА Новости в организации.
РИА Новости00:01
Подробнее о событии
НТВ

Американский геофизический союз извинился перед учеными из России за санкции

НТВ02:20
Lenta.ru

Перед российскими учеными извинились за отказ публиковать статью из-за санкций

Lenta.ru01:12
Аргументы и Факты

Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными

Аргументы и Факты01:09
REGNUM

Американский геофизический союз извинился перед учеными из России

REGNUM02:03
Взгляд.ру

В США извинились перед российскими учеными за «санкционный» отказ

Взгляд.ру00:39
РЕН ТВ

В США извинились за отказ публиковать статью российских ученых

РЕН ТВ00:09
ТАСС Наука

Статью ученых из России отказались публиковать в научном журнале из-за санкций

ТАСС Наука вчера в 00:05

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 17 тысяч

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 17 340 новых случаев в 85 регионах - это рекорд за весь период пандемии, следует из обнародованных в пятницу данных оперативного штаба.
Интерфаксвчера в 03:43

Минобороны Армении сообщило о боях в Карабахе на всех направлениях фронта

Локальные бои продолжаются в субботу утром на всех участках линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, военнослужащие непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) успешно пресекают наступательные действия азербайджанских ВС. Об этом сообщило Министерство обороны Армении.
ТАСС02:34

Армянские ВС обстреливают Губадлинский район с территории Армении

К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг.
Вестник Кавказа03:32

Ефремов отказался выходить к правозащитникам в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, отказался общаться к правозащитникам в СИЗО, предает РИА "Новости" со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.
Газета.Ruвчера в 16:18

В «Газпроме» оценили влияющие на достройку «Северного потока-2» факторы

На сроки завершения строительства трубопровода «Северный поток-2», среди прочего, влияют технические характеристики судов, участвующих в этом процессе, и погодные условия, рассказала заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу «Газпром».
РБК17:30

Черчесов ответил критикам, недовольным, что Головин и Миранчук не играют вместе за сборную

Напомним, на днях известный спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал наставника сборной за то, что тот не использует связку из двух полузащитников - Александра Головина и Алексея Миранчука.
CT newsвчера в 10:04