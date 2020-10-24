Армянские ВС обстреливают Губадлинский район с территории Армении

К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг.