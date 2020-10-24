Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными
Американский геофизический союз (AGU) принес извинения ученым из Института прикладной физики Российской академии наук. Ранее AGU отказался принять к рассмотрению статью ученых из-за того, что Россия находится под международными санкциями.В источнике
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В США извинились перед российскими учеными за отказ публиковать статью
Американский геофизический союз (American Geophysical Union — AGU) приносит извинения российским ученым, статью которых ранее не приняли к рассмотрению, сославшись на санкции, и приглашает авторов повторно подать заявку, сообщили РИА Новости в организации.
РИА Новости00:01
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Статью ученых из России отказались публиковать в научном журнале из-за санкций
ТАСС Наука вчера в 00:05