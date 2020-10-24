Американский геофизический союз принес извинения российским ученым
Американский геофизический союз (American Geophysical Union - AGU) приносит извинения российским ученым, статью которых ранее не приняли к рассмотрению, сославшись на санкции, и приглашает авторов повторно подать заявку, сообщили РИА Новости в организации.В источнике
С чего всё началось
Статью ученых из России отказались публиковать в научном журнале из-за санкций
Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) из-за того, что Россия находится под международными санкциями.
ТАСС Наука вчера в 00:05
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Статью российских ученых отказались публиковать в научном журнале из-за санкций
Lenta.ruвчера в 00:53
Статью ученых из России отказались публиковать в научном журнале из-за санкций
ТАСС Наука вчера в 00:05