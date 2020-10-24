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РИА Новости

Американский геофизический союз принес извинения российским ученым

Американский геофизический союз (American Geophysical Union - AGU) приносит извинения российским ученым, статью которых ранее не приняли к рассмотрению, сославшись на санкции, и приглашает авторов повторно подать заявку, сообщили РИА Новости в организации.В источнике
С чего всё началось
ТАСС Наука

Статью ученых из России отказались публиковать в научном журнале из-за санкций

Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) из-за того, что Россия находится под международными санкциями.
ТАСС Наука вчера в 00:05
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В США извинились за отказ публиковать статью российских ученых

РЕН ТВ00:09
REGNUM

Американский союз AGU извинился перед российскими учёными за санкции

REGNUM00:33
Телеканал 360°

Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными

Телеканал 360°00:18
Взгляд.ру

В США извинились перед российскими учеными за «санкционный» отказ

Взгляд.ру00:39
ИА Красная Весна

Ученые из США признали труд ученых из РФ и извинились перед ними за санкции

ИА Красная Весна00:34
Lenta.ru

Статью российских ученых отказались публиковать в научном журнале из-за санкций

Lenta.ruвчера в 00:53
ТАСС Наука

Статью ученых из России отказались публиковать в научном журнале из-за санкций

ТАСС Наука вчера в 00:05

Экономист Делягин объяснил, как у россиян могут отнять деньги

Делягин рассказал, что так действительно можно заработать и сохранить деньги, но подобные действия будут выгодны только при росте рынка, а сейчас для этого сложились благоприятные обстоятельства.
Экономист Делягин объяснил, как у россиян могут отнять деньги
ToDay News Ufaвчера в 06:38

В Минздраве призвали россиян не делать КТ для выявления симптомов коронавируса

По мнению главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Министерства здравоохранения России, Игоря Тюрина, ПРЦ-тест прекрасно выявляет Covid-19, и нет никакой необходимости делать КТ.
Evo-rus.comвчера в 04:36

Червиченко: «Безбородов явных ошибок не допустит, но обязательно притянет за уши, если появится, что притягивать»

В открытую помогать никто не будет, но если у соперника появится шанс что-то выдумать, то сомневаюсь, что Безбородов станет долго вглядываться в монитор.
Sport24.ruвчера в 09:57

В Бурятии бизнесмены отказываются перепрофилировать свои отели в госпитали

Средствам нашли размещение Не случайно среди владельцев гостиниц Бурятии стала распространяться информация о том, что в Москве якобы формируются черные списки российских отелей, получивших бюджетные средства под перепрофилирование в антиковидные учреждения.
Номер один19:00

При авиаударе на севере Сирии погибли и ранены более 15 боевиков

Дамаск, 24 октября 2020, 01:00 — REGNUM По меньшей мере 15 боевиков из подконтрольных Турции отрядов сирийской вооруженной оппозиции погибли и ранены в результате авиаудара неопознанного самолета на севере Сирии, сообщает курдское агентство Firat.
REGNUM18:00

В Минздраве Кубани рассказали, все ли пациенты с коронавирусом попадают в официальную статистику

22 октября руководители краевых Роспотребнадзора и Минздрава провели встречу с журналистами, на которой ответили на все волнующие жителей края вопросы по коронавирусу.
Блокнот Краснодарвчера в 08:20

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Стало известно, что третий этап Кубка России по фигурному катанию в городе Сочи, в котором будут участвовать две российских одиночницы Щербакова и Туктамышева, будет проходить без присутствия на трибунах зрителей.
CT news22 октября в 07:42

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Известия22 октября в 05:00

В «Газпроме» оценили влияющие на достройку «Северного потока-2» факторы

На сроки завершения строительства трубопровода «Северный поток-2», среди прочего, влияют технические характеристики судов, участвующих в этом процессе, и погодные условия, рассказала заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу «Газпром».
РБК17:30