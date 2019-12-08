Космос
ТАССГрузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция операции идет на сайте NASA. С помощью дистанционного манипулятора корабль был подведен к шлюзу на модуле Harmony и состыкован с ним.
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Грузовой корабль Dragon доставил на МКС материалы для научных экспериментов
Политическая Экспертиза12:07
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