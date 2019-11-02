Космос
iReactorАмериканский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Космический корабль США Cygnus стартовал к Международной космической станции с 3,7 тонны груза. Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
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Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Коммерсантъ 12:45
Футбол
«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47
Происшествия
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
Суд отпустил под залог в $4 млн депутата Рады Ярослава Дубневича
Высший антикоррупционный суд Украины отпустил депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в коррупции, под залог в сумме 100 млн гривен (4,0 млн долларов).
РЕН ТВ 13:34
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
ToDay News Ufa 31 октября в 06:55
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia вчера в 16:54
Технологии
Google купит производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд
Американская корпорация Google объявила о заключении соглашения о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit за $7,35 за акцию.
РБК вчера в 09:40
Космос
NASA планирует высадить астронавтов на Луну
В научной программе принимают участие ученые Джон Коннолли м Ники Веркхейзер. Миссия на Луну будет совершена двумя разнополыми астронавтами.
Rostov gazeta 30 октября в 08:13
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Музыка
Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой
Рамблер вчера в 14:18
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США
Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более $3,5 млрд в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований.
ТАСС вчера в 11:39
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение вчера в 07:24
Футбол
Максименко третий месяц подряд признан лучшим игроком «Спартака»
Вратарь Александр Максименко третий месяц подряд признается лучшим футболистом московского "Спартака" по версии болельщиков "красно-белых", сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 13:44
Здоровье
В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецепту
Научный сотрудник института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ минфина Владимир Назаров заявили, что жители страны должны бесплатно получать лекарства по рецепту врачей.
Ньюс-НН 30 октября в 03:45
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 07:22
Происшествия
Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 13
Число жертв взрыва в городе Телль-Абъяд, который в настоящий момент находится под контролем турецкой армии и бойцов так называемой Сирийской свободной армии (ССА), возросло до 13 человек.
ТАСС 10:36
Общество
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
Здоровье
Центр томотерапии в онкодиспансере откроют в начале 2020 года
Ульяновск онлайн 09:29
Гаджеты
Samsung начала производство недорого бестселлера Galaxy A51
Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
Astera вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor 30 октября в 23:28
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
RT на русском 14:28
Футбол
Виктор Гончаренко: «Бийола не стоило удалять»
Полузащитник армейцев Яка Бийол был удален на 54-й минуте встречи за две желтые карточки.
Sportbox.RU 14:17
Авто
Volkswagen обновил компактный кроссовер Volkswagen T-Roc
Концерн Volkswagen обновил компактный кроссовер Volkswagen T-Roc с "растянутой" колесной базой.
Новые автомобили 00:18
Наука
Подружившиеся в лаборатории обыкновенные вампиры остались друзьями и на воле
Немецкие и американские биологи выяснили, что особи обыкновенного вампира (Desmodus rotundus) могут формировать прочные социальные связи, которые не разрушаются даже при смене окружающих условий и не требуют взаимной выгоды.
N+1 вчера в 11:40