Космос

iReactoriReactorАмериканский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС

Космический корабль США Cygnus стартовал к Международной космической станции с 3,7 тонны груза. Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
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