Космос
iReactorАмериканский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Космический корабль США Cygnus стартовал к Международной космической станции с 3,7 тонны груза. Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
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Автоспорт
Гран-при США. Вальттери Боттас из Mercedes выиграл квалификацию
Состоялась квалификационная гонка, победу в которой одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас.
Вести.Ru 19:08
Происшествия
Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
RT на русском 16:35
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 12:33
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Находке увеличилось до трёх
В результате хлопка газа на танкере «Залив Америка» в Находке погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
RT на русском 00:43
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 31 октября в 06:25
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Российская газета 18:56
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Политика
Трамп заявил, что был бы рад принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и уверен, что тот вскоре примет приглашение.
РИА Новости 19:52
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани 04:48
Политика
Победа Джонсона на выборах позволит Британии сменить ЕС на США
По мнению британского социолога Джона Кертиса, самый безопасный прогноз заключается в том, что в парламент изберут рекордное число неконсервативных и нелейбористских депутатов.
ИА "Реалист" 06:13
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Вечерняя Москва вчера в 03:08
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Космос
На межзвездной комете Борисова нашли следы воды
Астрономы обнаружили линию излучения кислорода в спектре второго известного межзвездного тела — кометы 2I/Борисова.
N+1 30 октября в 09:03
Хоккей
ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру
Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
RT на русском 16:11
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ
Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
Тарантас Ньюс 01:06
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма 07:39
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
Известия 17:43
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток 03:42
Космос
Рогозин сообщил о сроках начала испытаний «водородной» ракеты «Ангара»
Дни24 31 октября в 09:13
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 16:00
Общество
Врачи рекомендуют закрыть на зиму щиколотки
Говорит Москва 03:17
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25