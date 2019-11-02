Космос

iReactoriReactorАмериканский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС

Космический корабль США Cygnus стартовал к Международной космической станции с 3,7 тонны груза. Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
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Частный космический грузовик Cygnus отправился к МКС

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Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

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В США запустили к МКС ракету Antares с грузовиком Cygnus

РИА Новости10:39

Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту

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Американский корабль Cygnus с грузом для экипажа МКС стартовал с космодрома в США

ТАСС10:16

Американцы отправили вино на МКС. Но это ради науки

Телеканал 360°11:00
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По делу об убийстве ребенка арестовали охранника детсада в Нарьян-Маре

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В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову

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Новая часть Call of Duty вышла ровно неделю назад, но уже успела стать причиной множества скандалов, в первую очередь связанных с явной демонизацией русских в игре.
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Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА

Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.
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Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
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Мощность мотора равна 254 л.с. Кроссовер следующего модельного года появится у дилеров США в ноябре и будет доступен от 33,8 тысячи долларов, что по актуальному курсу составляет около 2,2 млн рублей — это на 1,5 тысячи долларов дороже дореформенной Mazda CX-9.
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