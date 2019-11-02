Космический корабль США Cygnus стартовал к Международной космической станции с 3,7 тонны груза. Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.

Хоккей Игрок «Оттавы» потерял сознание во время матча с «Бостоном» Сабурен упал на лед, потеряв сознание. Врачи около 10 минут оказывали ему первую помощь, а затем унесли игрока на носилках.

Экономика Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.

Политика Трамп сообщил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Орбакайте кардинально сменила прическу Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Игры Blizzard показала в геймплейном трейлере Diablo IV способности героев В трёхминутном видео поклонникам серии показали заставку, а также представили персонажей, показав их способности.

Общество Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.

Общество Грета Тунберг попросила о помощи 30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.

Общество Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.

Хоккей Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора» В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.

Единоборства Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.

Хоккей Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Баффало» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Баффало Сэйбрз» со счетом 6:1.

Экономика Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года Больше становится плохих долгов, платеж по которым просрочен более чем на месяц: за год их доля выросла с 1,5 до 1,8% (на февраль 2019 г.), следует из данных ЦБ.

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.

Гаджеты 16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M Напомним, что Radeon RX 5500M построен на графическом процессоре AMD Navi 14 с 1408 потоковыми процессорами и обладает 4 Гбайт памяти GDDR6.

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Фигурное катание Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

Шоу-бизнес Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Футбол «Зенит» в большинстве не смог обыграть ЦСКА в матче РПЛ Петербургский "Зенит" на своем поле, играя в большинстве, не смог дожать московский ЦСКА и выиграть матч 15-го тура чемпионата России.

Авто Ford тизером анонсировал дебют нового Bronco Недавно выпущенный рекламный ролик о возрожденном Ford Bronco показывает, что внедорожник покажут весной 2020 года.

Шоу-бизнес Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.

Происшествия В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка» Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.