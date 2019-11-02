Космос
iReactorАмериканский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Космический корабль США Cygnus стартовал к Международной космической станции с 3,7 тонны груза. Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
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Хоккей
Игрок «Оттавы» потерял сознание во время матча с «Бостоном»
Сабурен упал на лед, потеряв сознание. Врачи около 10 минут оказывали ему первую помощь, а затем унесли игрока на носилках.
NewInform 21:00
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru 14:29
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
Космос
Воодушевленные успехом миссии «Вояджер», ученые хотят построить «звездолет»
AstroNews.ru 31 октября в 09:52
Политика
Трамп сообщил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского.
РБК 20:50
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Игры
Blizzard показала в геймплейном трейлере Diablo IV способности героев
В трёхминутном видео поклонникам серии показали заставку, а также представили персонажей, показав их способности.
REGNUM вчера в 16:00
Общество
Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.
ТАСС 19:02
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Общество
Грета Тунберг попросила о помощи
30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.
Рамблер вчера в 14:11
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета 18:56
Культура
Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии
Профиль вчера в 16:09
Хоккей
Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»
В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
Sport.ru 17:59
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Баффало»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Баффало Сэйбрз» со счетом 6:1.
Sport24.ru вчера в 21:41
Экономика
Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Больше становится плохих долгов, платеж по которым просрочен более чем на месяц: за год их доля выросла с 1,5 до 1,8% (на февраль 2019 г.), следует из данных ЦБ.
Ведомости 31 октября в 19:54
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI 31 октября в 04:38
Гаджеты
16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M
Напомним, что Radeon RX 5500M построен на графическом процессоре AMD Navi 14 с 1408 потоковыми процессорами и обладает 4 Гбайт памяти GDDR6.
3DNews 07:42
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru вчера в 02:40
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском 15:51
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
Известия 17:43
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть ЦСКА в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" на своем поле, играя в большинстве, не смог дожать московский ЦСКА и выиграть матч 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 16:21
Авто
Ford тизером анонсировал дебют нового Bronco
Недавно выпущенный рекламный ролик о возрожденном Ford Bronco показывает, что внедорожник покажут весной 2020 года.
SpeedMe вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк
Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
ГлобалМСК.ру 12:56
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости 20:24
Кино
Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов»
На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".
МТВ онлайн 31 октября в 23:02