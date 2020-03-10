Экономика
News.ruАмериканский индекс Dow Jones просел на 4%
К середине торгов в США индекс Dow Jones потерял 994 пункта, включающий полтысячи крупнейших американских компаний S&P 500 просел на 101 пункт (3,51%), а индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 279 пунктов (3,35%).
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Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Шоу-бизнес
Госпитализирована Валентина Талызина
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Экономика
В АКРА предупредили о возможности наступления финансового кризиса в РФ
Специалисты АКРА предупредили о том, что в РФ может наступить финансовый кризис.
Экономика
Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
Политика
В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина
В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Энергетика
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Во Владивостоке строители пожаловались на недоплаты
Армия и оружие
Казематы террористов: жителей Алеппо карали за малейшие проступки
Кто сюда заходил, тот уже мог и не выйти назад. В этом особняке в пригороде Алеппо вершился так называемый "шариатский суд".
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Технологии
Несправедливость устранена. Google Play почернел для всех смартфонов с Android
Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd — Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020 Осенью 2019 года тёмная тема стала доступна для Android 10, а теперь — для устройств с установленной Android 5.0 Lollipop и более новыми версиями ОС.
Наука
Шум корабля мешает маскировке крабов
Игры
Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК
Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
Киберспорт
Боевой пропуск появится в World of Tanks
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Из-за коронавируса Apple отменит презентацию новых смартфонов, которая должна была пройти в марте в округе Санта-Клара на территории кампуса Park в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Экономика
Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России
Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Шоу-бизнес
Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду
Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Авто
Great Wall Hover вернется в Россию под брендом Haval
У внедорожников Great Wall Hover на российском рынке сложная судьба.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Футбол
У футболиста «Ювентуса» диагностировали коронавирус
Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил, что защитнику команды Даниэле Ругани диагностировали коронавирус.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.