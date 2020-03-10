Экономика

News.ruNews.ruАмериканский индекс Dow Jones просел на 4%

К середине торгов в США индекс Dow Jones потерял 994 пункта, включающий полтысячи крупнейших американских компаний S&P 500 просел на 101 пункт (3,51%), а индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 279 пунктов (3,35%).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фондовые торги в США второй раз за неделю закрылись падением индексов

ТАСС16:38

Американские индексы обвалились после сообщения о пандемии коронавируса

РБК16:42

Фондовые биржи США открылись ростом на 2,5-3,5% после падения

РИА Новостивчера в 09:36

Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%

Коммерсантъ13:57

Биржи США закрылись падением на 4,5 - 5,6% на заявлении о пандемии коронавируса

ПРАЙМ16:28

Фондовые биржи США упали на 4,5-5% после сообщения о пандемии коронавируса

Газета.Ru13:26

Фондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса

Аргументы и Факты14:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 23:00, Ашберн
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ 22:18
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 21:55
Шоу-бизнес

Госпитализирована Валентина Талызина

Газета.Ru 06:03
Армия и оружие

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

РИА Новости 17:32
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК 18:44
Экономика

В АКРА предупредили о возможности наступления финансового кризиса в РФ

Специалисты АКРА предупредили о том, что в РФ может наступить финансовый кризис.
Актуальные Новости 05:07
Экономика

Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
RT на русском 22:14
Политика

В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина

В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Городовой вчера в 07:28
Энергетика

Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%

Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 22:07
Общество

Во Владивостоке строители пожаловались на недоплаты

Российская газета 04:59
Армия и оружие

Казематы террористов: жителей Алеппо карали за малейшие проступки

Кто сюда заходил, тот уже мог и не выйти назад. В этом особняке в пригороде Алеппо вершился так называемый "шариатский суд".
РЕН ТВ 22:04
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости 20:01
Технологии

Несправедливость устранена. Google Play почернел для всех смартфонов с Android

Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd — Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020 Осенью 2019 года тёмная тема стала доступна для Android 10, а теперь — для устройств с установленной Android 5.0 Lollipop и более новыми версиями ОС.
iXBT.com 19:40
Наука

Шум корабля мешает маскировке крабов

Anonsens 17:18
Игры

Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК

Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
МонаВиста 11:10
Киберспорт

Боевой пропуск появится в World of Tanks

News.ru 09:36
Гаджеты

Из-за коронавируса Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Из-за коронавируса Apple отменит презентацию новых смартфонов, которая должна была пройти в марте в округе Санта-Клара на территории кампуса Park в Калифорнии.
МонаВиста 11:05
Шоу-бизнес

Мария Голубкина не пришла на юбилей матери

Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Дни24 12:23
Экономика

Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Вести.Ru вчера в 06:49
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 16:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду

Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Пятый канал 16:40
Здоровье

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек

В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
АБН вчера в 17:26
Политика

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Lenta.ru 15:13
Авто

Great Wall Hover вернется в Россию под брендом Haval

У внедорожников Great Wall Hover на российском рынке сложная судьба.
Авторевю 16:29
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Футбол

У футболиста «Ювентуса» диагностировали коронавирус

Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил, что защитнику команды Даниэле Ругани диагностировали коронавирус.
Российская газета 18:53
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Ведомости 21:16
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное