Экономика

News.ruNews.ruАмериканский индекс Dow Jones просел на 4%

К середине торгов в США индекс Dow Jones потерял 994 пункта, включающий полтысячи крупнейших американских компаний S&P 500 просел на 101 пункт (3,51%), а индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 279 пунктов (3,35%).
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