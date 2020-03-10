Экономика
News.ruАмериканский индекс Dow Jones просел на 4%
К середине торгов в США индекс Dow Jones потерял 994 пункта, включающий полтысячи крупнейших американских компаний S&P 500 просел на 101 пункт (3,51%), а индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 279 пунктов (3,35%).
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Ещё в 2017-м в Женеве компания показала прототип Gemballa Avalanche 4.2 RS на основе Porsche 911 серии 991.
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Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила два варианта: либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства.
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
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Накануне министерство здравоохранения Австралии сообщило, что число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 112.
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С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
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За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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В матче 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал турнира.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Законодательное собрание Приморского края сегодня на своем внеочередном заседании поддержало поправки в Основной закон РФ.
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Волк станет талисманом фестиваля «Алтаргана» в Забайкалье
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В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть
Замминистра Минэнерго Павел Сорокин назвал сроки восстановления цен на нефть.