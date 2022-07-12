РИА НовостиАмериканский инвестор Роджерс предсказал рецессию мировой экономики с 2023 годаАмериканский инвестор Джим Роджерс допустил возможность рецессии экономик большинства стран мира начиная с 2023 года.RT на русскомРоджерс полагает, что, в случае с США, рецессия "либо уже началась, либо вскоре начнется".РИА НовостиРоджерс - один из наиболее известных финансистов и инвесторов в мире.РИА НовостиМинистр торговли США Джина Раймондо допустила риски замедления дальнейшего роста американской экономики.RT на русскомЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАмериканский инвестор Роджерс заявил о риске рецессии мировой экономики с 2023 годаRT на русском02:13Американский инвестор Роджерс предсказал рецессию мировой экономики с 2023 годаРИА Новости02:04Инвестор: мировая экономика в 2023 году столкнется с рецессией, она продлится несколько летОреанда-Новости02:03Показать все источникиОценитьПоделиться