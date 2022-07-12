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Американский инвестор Роджерс заявил о риске рецессии мировой экономики с 2023 года

Американский инвестор Джим Роджерс допустил возможность рецессии экономик большинства стран мира начиная с 2023 года.
RT на русском
Мировая экономика столкнется с серьезными трудностями в 2023 году.
ИА Красная Весна
Роджерс полагает, что, в случае с США, рецессия "либо уже началась, либо вскоре начнется".
РИА Новости
Роджерс - один из наиболее известных финансистов и инвесторов в мире.
РИА Новости

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Американский инвестор предсказал миру рецессию в 2023 году
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Американский инвестор Роджерс предсказал рецессию мировой экономики с 2023 года
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