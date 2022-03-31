Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине, безуспешно стремясь спровоцировать общественное недовольство в России, заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов и посоветовал обращаться за достоверной информаций о происходящем на Украине к министерству обороны России.
Российское Минобороны предложило украинской стороне 21 марта открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов.
Администрация президента США Джо Байдена поручила министерству финансов Соединенных Штатов подготовить пакет санкций в отношении "Лаборатории Касперского", однако в ведомстве опасаются возможных последствий подобного решения, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.
Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте, сообщает РБК со ссылкой на ведомство и пояснительную записку к документу.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность, это может повлиять на международное судоходство, в том числе на экспорт продовольствия из России и Украины.