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Американский инвестор Таунсэнд удивился укреплению рубля на фоне санкций

Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций.
РИА Новости
"Рубль отыграл весь свой санкционный удар", - констатировал он.
РИА Новости
Таунсэнд также отметил, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.
РИА Новости
Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
РИА Новости

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