На российском рынке Kia Sorento предложат с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 180 л.с. и 199-сильным дизельным агрегатом объемом 2,2 л. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
Херсон, Украина, 14 августа 2020, 13:20 — REGNUM На одном из полигонов Херсонской области Украины прошли плановые учения расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка-У».
Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.