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Народные новости
Народные новости

Американский инвестор призвал вкладываться в Россию на фоне кризиса

Инвестор призвал коллег обратить внимание на Сибирь и Дальний Восток, так как в этих регионах происходят "захватывающие вещи".В источнике
Подробнее о событии
ТурДом

Американский миллиардер ищет возможности инвестировать в российский туризм

ТурДом12:39
Слово и Дело

Финансист из США заявил о большой выгоде инвестиций в Россию

Слово и Дело06:42
Lenta.ru

Легендарный инвестор из США призвал вкладываться в Россию

Lenta.ru05:04
Экономика сегодня

Знаменитый инвестор Джим Роджерс посоветовал вкладывать деньги в Россию

Экономика сегодня06:21
ГЛАС.RU

Известный американский инвестор советует вкладываться в Россию

ГЛАС.RU06:18
Народные новости

Американский инвестор призвал вкладываться в Россию на фоне кризиса

Народные новости06:38
РБК

Джим Роджерс во время пандемии вложился в вино, туризм и экономику Японии

РБКвчера в 01:30

Kia привезет в Россию новый кроссовер Sorento

На российском рынке Kia Sorento предложат с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 180 л.с. и 199-сильным дизельным агрегатом объемом 2,2 л. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
Известия10:22
5

Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ10:12
5

Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
РИА Новости12:30

На Украине прошли учения ВСУ с использованием систем залпового огня

Херсон, Украина, 14 августа 2020, 13:20 — REGNUM На одном из полигонов Херсонской области Украины прошли плановые учения расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка-У».
REGNUM06:20
2

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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