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Народные новости
Народные новости

Американский инвестор призвал вкладываться в Россию на фоне кризиса

Инвестор призвал коллег обратить внимание на Сибирь и Дальний Восток, так как в этих регионах происходят "захватывающие вещи".В источнике
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ТурДом

Американский миллиардер ищет возможности инвестировать в российский туризм

ТурДом12:39
Слово и Дело

Финансист из США заявил о большой выгоде инвестиций в Россию

Слово и Дело06:42
Lenta.ru

Легендарный инвестор из США призвал вкладываться в Россию

Lenta.ru05:04
Экономика сегодня

Знаменитый инвестор Джим Роджерс посоветовал вкладывать деньги в Россию

Экономика сегодня06:21
ГЛАС.RU

Известный американский инвестор советует вкладываться в Россию

ГЛАС.RU06:18
Народные новости

Американский инвестор призвал вкладываться в Россию на фоне кризиса

Народные новости06:38
РБК

Джим Роджерс во время пандемии вложился в вино, туризм и экономику Японии

РБКвчера в 01:30

Спартак — Ахмат 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропускает матч с грозненским "Ахматом" из-за недомогания, тест специалиста на коронавирус оказался отрицательным, сообщили РИА Новости в московском футбольном клубе.
РИА Новости13:00

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Коммерсантъ18:16
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«Нимфоманка» возглавила рейтинг фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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Минэнерго предложило споcоб увеличить экспорт угля через Черное море

Минэнерго предложило президенту Владимиру Путину предоставить господдержку группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая позволит компании снизить тариф на перевалку угля в терминале порта Тамань в Краснодарском крае почти в два раза — с $14 до $8 за тонну.
РБК12:39

Chery подняла цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 в РФ

В результате анализ цен на новые автомобили в России специалисты «Цена-Авто» выяснили, что в августе компания Chery увеличила стоимость некоторых комплектаций кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8 на 10 тысяч рублей, то есть на 0,6 — 0,9% относительно прежней цены.
32CARS.ru06:00
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