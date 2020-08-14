Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропускает матч с грозненским "Ахматом" из-за недомогания, тест специалиста на коронавирус оказался отрицательным, сообщили РИА Новости в московском футбольном клубе.
Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Минэнерго предложило президенту Владимиру Путину предоставить господдержку группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая позволит компании снизить тариф на перевалку угля в терминале порта Тамань в Краснодарском крае почти в два раза — с $14 до $8 за тонну.
В результате анализ цен на новые автомобили в России специалисты «Цена-Авто» выяснили, что в августе компания Chery увеличила стоимость некоторых комплектаций кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8 на 10 тысяч рублей, то есть на 0,6 — 0,9% относительно прежней цены.