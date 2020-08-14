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Народные новости
Народные новости

Американский инвестор призвал вкладываться в Россию на фоне кризиса

Инвестор призвал коллег обратить внимание на Сибирь и Дальний Восток, так как в этих регионах происходят "захватывающие вещи".В источнике
С чего всё началось
Lenta.ru

Легендарный инвестор из США призвал вкладываться в Россию

Легендарный инвестор из США Джим Роджерс призвал вкладываться в Россию на фоне глобального кризиса. Предприниматель считает, что выгоднее всего сейчас инвестировать в страны и отрасли, наиболее пострадавшие от карантинных мер, передает РБК.
Lenta.ru05:04
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Слово и Дело

Финансист из США заявил о большой выгоде инвестиций в Россию

Слово и Дело06:42
Вечерний курьер

Легендарный американский инвестор Джим Роджерс призвал вкладываться в Россию

Вечерний курьер06:39
Народные новости

Американский инвестор призвал вкладываться в Россию на фоне кризиса

Народные новости06:38
Экономика сегодня

Знаменитый инвестор Джим Роджерс посоветовал вкладывать деньги в Россию

Экономика сегодня06:21
ГЛАС.RU

Известный американский инвестор советует вкладываться в Россию

ГЛАС.RU06:18
Lenta.ru

Легендарный инвестор из США призвал вкладываться в Россию

Lenta.ru05:04
РБК

Джим Роджерс во время пандемии вложился в вино, туризм и экономику Японии

РБКвчера в 01:30

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие
РБК07:25
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Малые телефонные операторы пожаловались на «большую четверку»

Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС) пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на «большую четверку» сотовых операторов, которая, по мнению АОТС, завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях, пишет «Коммерсантъ».
BFM.ru07:47
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Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ruвчера в 12:29

Долги Правительства Мишустина выросли до 14,77 трлн рублей

На 1 июля чистый госдолг России достиг значения 1,55 трлн руб. (долговые обязательства 14,77 трлн против 13,22 трлн руб. ликвидных резервов), подсчитали в РБК на основе статистических данных Минфина и Центробанка.
Накануне.Ruвчера в 00:07
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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ВС США: Иранские военные задержали судно в международных водах

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, сегодня, 13 августа, в международных водах иранские вооруженные силы, в том числе два корабля и иранский вертолет Sea King, догнали и взяли на абордаж судно под названием Wila.
RuNews24.ruвчера в 00:56
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Евразия.Эксперт03:03
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