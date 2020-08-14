Американский инвестор призвал вкладываться в Россию на фоне кризиса
Инвестор призвал коллег обратить внимание на Сибирь и Дальний Восток, так как в этих регионах происходят "захватывающие вещи".В источнике
С чего всё началось
Легендарный инвестор из США призвал вкладываться в Россию
Легендарный инвестор из США Джим Роджерс призвал вкладываться в Россию на фоне глобального кризиса. Предприниматель считает, что выгоднее всего сейчас инвестировать в страны и отрасли, наиболее пострадавшие от карантинных мер, передает РБК.
Lenta.ru05:04
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