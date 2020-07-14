Происшествия
РБКАмериканский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает в Facebook 49-я эскадрилья ВВС страны.
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Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.
Известия вчера в 22:05
Общество
Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
Политика
Трамп освободил экс-советника Стоуна от штрафа и тюремного срока
Президент США Дональд Трамп специальным указом избавил своего экс-советника Роджера Стоуна, осужденного за дачу ложных показаний, не только от необходимости отбывать тюремное заключение, но и выплачивать остатки штрафа.
РБК 03:16
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Происшествия
Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
Технологии
Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням
Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:39
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 11 июля в 08:26
Авто
Новый Peugeot 3008 превратят в купеобразный кроссовер в 2022 году
Peugeot планирует капитальный рестайлинг нового поколения 3008 .
Avtovesti.com 01:52
Финансы
Курс доллара: названы факторы, которые могут обрушить рубль
По мнению экспертов, накануне вечером рубль немного повысился к доллару и снизился к евро, реагируя на неоднозначные внешние сигналы, среди которых снижение американской валюты к большинству мировых на Forex.
Expert.ru 01:22
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Футбол
Бышовец назвал циничным поведение Дзюбы и Медведева
Бывший тренер "Зенита" Анатолий Бышовец критично отозвался о поведении генерального директора клуба Александра Медведева и нападающего команды Артема Дзюбы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Политика
Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине
По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
Российская газета 03:08
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Газета.Ru вчера в 15:36
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Армия и оружие
Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия
Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые способны нести гиперзвуковое оружие.
Известия вчера в 21:49
Политика
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
РИА Новости вчера в 13:59
Здоровье
Брянцам назвали варианты избежать заражения коронавирусом
Как брянцам и жителям других регионов защититься от коронавирусной инфекции или добиться лёгкого течения болезни рассказывал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.
РИА Стрела вчера в 05:35
Армия и оружие
«Тополь-М»: как Россия в 1990-е создавала сверхсовременную ракету
Всего сегодня в Ракетных войсках стратегического назначения стоит на боевом посту целое семейство "Тополей", созданных конструкторами Московского института теплотехники под руководством Героя Труда академика РАН Юрия Соломонова, — 272 комплекса.
ТАСС вчера в 07:45
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм
В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Общество
15-летний подросток умер от бубонной чумы на западе Монголии
15-летний подросток умер от бубонной чумы на западе Монголии Новый случай заражения бубонной чумой зафиксирован рядом с границей России.
Экспресс газета 02:59
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 238 человек
На 14 июля в Алтайском крае у 6294 человек выявлен коронавирус COVID-19, в числе инфицированных 621 ребенок.
Kursk.com 01:07
Экономика
Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу
Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.
РБК вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21