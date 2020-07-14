Происшествия

РБКРБКАмериканский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает в Facebook 49-я эскадрилья ВВС страны.
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Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

РБК01:55

В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16

Известия01:24

Истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

ТАССвчера в 23:59

Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе

РИА Новости00:22

В Нью-Мексико разбился при посадке истребитель F-16

Российская газета00:13

В Нью-Мексико разбился истребитель ВВС США

RT на русском00:10

Истребитель F-16 разбился при приземлении на авиабазе США

News.ru00:53
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.
Известия вчера в 22:05
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Общество

Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
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Политика

Трамп освободил экс-советника Стоуна от штрафа и тюремного срока

Президент США Дональд Трамп специальным указом избавил своего экс-советника Роджера Стоуна, осужденного за дачу ложных показаний, не только от необходимости отбывать тюремное заключение, но и выплачивать остатки штрафа.
РБК 03:16
Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
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Происшествия

Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии

Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
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Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
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Авто

Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
10
Технологии

Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням

Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:39
3
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Происшествия

Ефремов пытался дать взятку инспектору после резонансного ДТП

Вести ФМ 02:16
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Авто

Новый Peugeot 3008 превратят в купеобразный кроссовер в 2022 году

Peugeot планирует капитальный рестайлинг нового поколения 3008 .
Avtovesti.com 01:52
Финансы

Курс доллара: названы факторы, которые могут обрушить рубль

По мнению экспертов, накануне вечером рубль немного повысился к доллару и снизился к евро, реагируя на неоднозначные внешние сигналы, среди которых снижение американской валюты к большинству мировых на Forex.
Expert.ru 01:22
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
49
Футбол

Бышовец назвал циничным поведение Дзюбы и Медведева

Бывший тренер "Зенита" Анатолий Бышовец критично отозвался о поведении генерального директора клуба Александра Медведева и нападающего команды Артема Дзюбы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Политика

Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине

По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
Российская газета 03:08
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Газета.Ru вчера в 15:36
698
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
283
Армия и оружие

Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия

Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые способны нести гиперзвуковое оружие.
Известия вчера в 21:49
3
Политика

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

РИА Новости вчера в 13:59
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Здоровье

Брянцам назвали варианты избежать заражения коронавирусом

Как брянцам и жителям других регионов защититься от коронавирусной инфекции или добиться лёгкого течения болезни рассказывал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.
РИА Стрела вчера в 05:35
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Армия и оружие

«Тополь-М»: как Россия в 1990-е создавала сверхсовременную ракету

Всего сегодня в Ракетных войсках стратегического назначения стоит на боевом посту целое семейство "Тополей", созданных конструкторами Московского института теплотехники под руководством Героя Труда академика РАН Юрия Соломонова, — 272 комплекса.
ТАСС вчера в 07:45
Кино

Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм

В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
RuNews24.ru вчера в 10:33
87
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
68
Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
16
Общество

15-летний подросток умер от бубонной чумы на западе Монголии

15-летний подросток умер от бубонной чумы на западе Монголии Новый случай заражения бубонной чумой зафиксирован рядом с границей России.
Экспресс газета 02:59
6
Происшествия

За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 238 человек

На 14 июля в Алтайском крае у 6294 человек выявлен коронавирус COVID-19, в числе инфицированных 621 ребенок.
Kursk.com 01:07
670
Экономика

Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу

Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.
РБК вчера в 18:25
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Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
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