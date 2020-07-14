Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает в Facebook 49-я эскадрилья ВВС страны.

Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

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