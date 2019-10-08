Происшествия
Lenta.ruАмериканский истребитель F-16 разбился в Германии
По данным представителя Люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии), истребитель принадлежит США, передает Reuters. На месте падения ведутся следственные работы, оно оцеплено. 19 сентября сообщалось, что бельгийский истребитель F-16 разбился во французской коммуне Лорьян.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Политика
Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
RT на русском 15:40
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»
В сети опубликован новый трейлер р комедийного фильма ужасов "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2". Лента "Zombieland: Double Tap" — это прямое продолжение полюбившейся многим первой части фильма.
Piter.tv 04:15
Происшествия
Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО
Речь идет о бывшем начальнике рудника «Мир» Алексее Бурксере, по факту его смерти проводится проверка, сообщается на сайте якутского главка Следственного комитета.
РБК 03:15
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан
В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Коммерсантъ 13:06
Здоровье
Алиханов – о рождаемости в регионе: Статистика немного расстраивает
Демографическая ситуация в Калининградской области «немного расстраивает».
КП - Калининград 10:30
Происшествия
На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве
Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.
АСТВ 19:46
Футбол
Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
В матче с «Монпелье» 23-летний футболист заработал удаление, а его клуб уступил со счетом 1:3. Игра Головина всё еще не отличается стабильностью, но прогресс всё-таки заметен.
Известия 17:00
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru вчера в 05:00
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
Газета.Ru 06 октября в 11:29
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки российского газа
Как ранее сообщали СМИ, в 2019 году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию.
ИА REX 14:45
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые можно есть даже на ночь
Ореанда-Новости 09:59
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Национальная служба новостей 10:32
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM 17:10
Киберспорт
Solo принял участие в шоу «Вечерний Ургант»
Inc-news.ru 18:11
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия 18:03
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru вчера в 15:30
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Космос
Определены возможные места посадки на Венеру
Ранее сообщалось, что проект будет состоять из следующих модулей: краткосрочного посадочного, схожего с советскими «Венера/Вега», двух долгосрочных легких посадочных блоков (разработки НАСА), спутника-ретранслятора и, возможно, двух сверхкомпактных спутников и аэростата для изучения атмосферы.
Популярная механика вчера в 16:13
Общество
Бари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота»
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов проиграл судебное дело, которое было заведено против производителя средства «Крот».
iReactor 11:57
Футбол
Кузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе
Нева Спорт вчера в 07:18
Футбол
Мбаппе покинет расположение сборной Франции из-за травмы
20-летний форвард в среду покинет расположение национальной команды из-за травмы.
Sportbox.RU 16:57
Экономика
Сбербанк Казахстан внедрил безналичную оплату по QR-коду
Для оплаты через QR-код покупателю нужно иметь при себе только смартфон, код считывается при помощи основной камеры и через мобильное приложение Сбербанк Онлайн, Sberbank Pay или «Mega Plus» (для покупок в сети ТРЦ «Mega») производится моментальная оплата.
Плас 07:19
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Известия 09:21
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru вчера в 12:19
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05