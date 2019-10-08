Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАмериканский истребитель F-16 разбился в Германии

По данным представителя Люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии), истребитель принадлежит США, передает Reuters. На месте падения ведутся следственные работы, оно оцеплено. 19 сентября сообщалось, что бельгийский истребитель F-16 разбился во французской коммуне Лорьян.
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В Германии разбился истребитель, принадлежавший ВВС США

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Американский истребитель потерпел крушение в Германии

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В Германии разбился американский истребитель

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Стали известны подробности крушения истребителя F-16 в небе Германии

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Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Lenta.ru10:31

Разбившийся в Германии истребитель F-16 принадлежит ВВС США

RT на русском11:23

Разбившийся истребитель F-16 принадлежал ВВС США

Московский Комсомолец11:12
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Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

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Gazeta.SPb 04:50
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Ученые подсказали, как сохранить здоровье при сидячем образе жизни

В результате ученые пришли к шокирующему выводу: сидячий образ жизни увеличивает риск ранней смерти на 19%.
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Проект закона о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, которые передают запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму.
Газета.Ru 11:01
Экономика

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Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru 09:27
Интернет

Настольный браузер Opera поможет уйти от слежки

Разработчики Opera обновили настольную версию браузера, встроив в неё систему защиты от слежки за онлайн-активностью.
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Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Вести.Ru 09:23
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Криштиану Роналду побьёт рекорд по голам за сборную. Прогноз и ставка

Эксперты склоняются к тому, что Криштиану побьёт рекорд Али Даеи по голам за национальную сборную.
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Общество

Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»

Пресненский суд Москвы отказал продюсеру Бари Алибасову в удовлетворении иска к торговой сети «Ашан» и производителю средства для прочистки труб «Крот», от которого, как утверждает Алибасов, он пострадал в июне.
РБК 12:10
Авто

В России появятся умные «лежачие полицейские»

В случае если испытания будут признаны успешными, умные «лежачие полицейские» появятся на дорогах России уже в 2021 году.
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Политика

В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 8 октября обсудит итоги мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в РФ текущего года, сообщил глава комиссии Андрей Климов на заседании международного комитета СФ в понедельник.
РИА Новости вчера в 08:02
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Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Армия и оружие

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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
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Актриса фильма «Чужой» Сигурни Уивер отмечает 70-летний юбилей

Сигурни Уивер, прославившаяся исполнением роли главной героини в цикле фильмов «Чужой», 8 октября отмечает 70-летний юбилей.
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Экс-петрозаводчанка похвасталась новым подарком от Луиса Адриано

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Петрозаводск говорит 08:25
Финансы

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
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Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак вновь связал себя узами брака со своей второй половинкой — Анной Семак.
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Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

ТАСС 09:02
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Анапский судья пытался продать решение апелляции

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 11:57
Спорт

Российские гимнастки завоевали серебро в командном многоборье на ЧМ

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала второе место в командном многоборье на чемпионате мира в Германии.
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Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

REGNUM 04:28
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Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
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В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale

Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2022 году. Пользователям Сети удалось получить новые фотографии кроссовера Alfa Romeo Tonale.
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Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

RT на русском 08:56
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