Армия и оружие
ИзвестияАмериканский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение. Самолет выронил ракету вне зоны проведения учебных полетов.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
По данным телеканала NHK, ракета упала в районе частного сектора в селе Роккасе, которое находится в нескольких километрах от установленной зоны проведения полетов.РИА Новости00:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 05:20, Ашберн
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Российская газета 02:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Единоборства
Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию
Музыкант группы «25/17» Андрей Позднухов, известный под прозвищем Бледный, под чью песню в октагон выходит российский боец UFC Александр Волков, заявил, что Хабиб Нурмагомедов представляет не всю Россию, а только родной Дагестан.
Чемпионат 04:01
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Кино
Джеймс Дин снимется в кино через 64 года после своей смерти
Актер Джеймс Дин, трагически погибший в 1955 году в возрасте 24 лет, сыграет одну из главных ролей в новом фильме о войне во Вьетнаме "В поисках Джека" (Finding Jack).
ИА InterMedia 01:09
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать теплый пуховик
Эксперты Роскачества объяснили, на что нужно обращать внимание при выборе качественного и теплого пуховика на зиму.В первую очередь необходимо обратить внимание на соотношение пуха и пера.
Medical Note 03:00
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Политика
Вышинский передал ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки с задержанными украинскими журналистами и СМИ, которым на Украине отказывают в аккредитации.
Газета.Ru вчера в 04:50
Политика
Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».
РБК 03:56
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Происшествия
В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом
Российская газета 04:15
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
РИА Новости вчера в 20:09
Футбол
«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря
Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
Чемпионат 01:22
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Экономика
Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
REGNUM 02:52
Гаджеты
Анонсирована беззеркальная всепогодная камера Leica SL2 стоимостью 6000 долларов
Leica SL2 является беззеркальным полнокадровым устройством во всепогодном исполнении премиум класса.
Актуальные Новости 03:34
Шоу-бизнес
Навка впервые прокомментировала ситуацию в семье Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подтвердила, что все деньги, которые соберёт ледовое шоу «Аленький цветочек» 10 ноября, пойдут на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
Газета Кемерова 05:04
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Интернет
В WhatsApp изменились настройки приватности
В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании.
РИА Новости 01:10
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
OAnews 01:23
Финансы
Доллар и евро подешевели на рубль
Евро подешевел на 116 копеек, до 70,36.
ИА БанкИнформСервис 05 ноября в 05:13
Происшествия
Россиянин избил врача за сообщение о смерти родственника
В Томской области Следственный комитет России (СКР) начал проверку после избиения врача скорой помощи родственником умершего пациента — на медика напали после констатации смерти.
Lenta.ru 03:53
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Минздрав скорректировал медицинские критерии рождения ребенка. Первый – роды прошли на 22-ой неделе беременности и позже.
ToDay News Ufa вчера в 22:45