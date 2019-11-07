с чего всё началось

Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение. Самолет выронил ракету вне зоны проведения учебных полетов.

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

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