Армия и оружие
ИзвестияАмериканский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение. Самолет выронил ракету вне зоны проведения учебных полетов.
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с чего всё началось
По данным телеканала NHK, ракета упала в районе частного сектора в селе Роккасе, которое находится в нескольких километрах от установленной зоны проведения полетов.РИА Новости00:30
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Политика
Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.
ТАСС 04:05
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«Барселона» уволит Вальверде и назначит аргентинского тренера
Руководство каталонской «Барселоны» решило сменить главного тренера команды.
Евро-футбол.ру 05:30
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Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение
Следствие ужесточило обвинение трем фигурантам "московского дела" - Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных - которых обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН на акции 27 июля.
Московский Комсомолец 04:11
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове для ВС Украины
Как пишет RT, украинский танковый завод в Харькове за последние 10 лет выпустил всего лишь один танк для Вооруженных сил Украины.
iReactor вчера в 11:18
Политика
Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского
RT на русском 05:33
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество
Минстрой опроверг повышение взносов на капремонт жилых домов
Разработанный Минстроем России проект поправок в Жилищный кодекс и закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" не предусматривает увеличения взносов на капремонт жилых домов.
Интерфакс 05:08
Экономика
ФАС проверит информацию о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку информации о росте цен на гречку после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.
РБК 05:37
Футбол
КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и Онопко
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – ЦСКА (1:1). «Зенит» за использование и бросание болельщиками пиротехники (одна петарда, один файер и ракетница) оштрафован на 70 тысяч рублей.
Чемпионат 06:15
Фигурное катание
Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция
Нева Спорт вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Политика
В ФСБ назвали число готовых вернуться в Россию родственников боевиков
Бортников отметил, что сами боевики предпочитают проникать в страну по каналам нелегальной миграции и оседать при поддержке этнических ОПГ.
РБК 04:31
Культура
Отец Децла оценил новый документальный фильм о сыне
Режиссер нового документального фильма «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком (Децл), скончавшемся в феврале 2019 года, Роман Супер сделал «хорошую работу».
РБК 05:24
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
RT на русском 05:47
Авто
Российский авторынок продолжил падение по итогам октября
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 152 057 шт.
Ведомости 06:08
Общество
На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Культура
Александр Купцов из сериала «Неотложка» умер после спектакля
Актуальные Новости 06:47
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ 06:38
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Хоккей
Новую хоккейную арену в Омске откроют в сентябре 2022 года
На открытии Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, которая прошло в дни XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов сообщил - планируется, что сезон 2022-23 годов «ястребы» проведут в Омске.
КП - Омск 06:13
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09