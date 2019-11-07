с чего всё началось

Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.

Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией

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Армия и оружие США потребовали от Сеула 4,7 миллиарда долларов за содержание войск Представители американской стороны потребовали от своих партнеров учесть также стоимость размещения военнослужащих в смежных регионах, и в итоге выставили Сеулу счет на 4,7 миллиарда долларов.

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Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России «Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.

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Армия и оружие Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Футбол «Локомотив» дома уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов На стадионе "РЖД Арена" в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".

Политика Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.

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Общество Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.

Политика Отправлен в отставку Владимир Логинов, куратор «мусорной реформы» Дмитрием Медведевым подписано распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова.

Политика WP: Трамп хотел, чтобы генпрокурор публично назвал его разговор с Зеленским законным Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гаджеты В России теперь можно арендовать iPhone За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».