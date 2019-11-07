Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceАмериканский истребитель выронил учебную ракету над Японией

Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK. По данным японского министерства обороны, инцидент произошел 6 ноября около 18:30 по местному времени.
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По данным телеканала NHK
, ракета упала в районе частного сектора в селе Роккасе, которое находится в нескольких километрах от установленной зоны проведения полетов.
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