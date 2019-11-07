с чего всё началось

Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK. По данным японского министерства обороны, инцидент произошел 6 ноября около 18:30 по местному времени.

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