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Американский конгрессмен Бэнкс представил новый пакет санкций против России

Американский конгрессмен от партии республиканцев Джим Бэнкс внёс новый проект санкций против России.В источнике

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