RT на русскомАмериканский конгрессмен Бэнкс представил новый пакет санкций против РоссииАмериканский конгрессмен от партии республиканцев Джим Бэнкс внёс новый проект санкций против России.В источникеRT на русскомRT на русскомРамблерПолитика СегодняГазета.RuВечерняя МоскваИА Красная ВеснаОбщественная служба новостейПолитическая ЭкспертизаФАНИзвестияПрофильНовостной фронтDaily StormForbesПодробнее о событииРеспубликанец Джим Бэнкс предложил признать Россию спонсором терроризмаКоммерсантъ07:47Конгрессмен Бэнкс представил новый проект санкций США против России и лично ПутинаLenta.ru07:44WP: в США предлагают ввести санкции против Пескова, Собянина и МишустинаRT на русском08:05Американский конгрессмен Бэнкс презентовал новый проект санкций против РоссииФАН07:25В США представили новый законопроект о санкциях против РоссииГазета.Ru07:24WP: конгрессмены США подготовили очередной проект санкций против РоссииТАСС07:40WP: американские конгрессмены предложили ввести санкции против Сечина и МиллераРИА Новости07:56Показать ещёОценить295Поделиться