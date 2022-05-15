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Американский конгрессмен Грин заявила, что антироссийские санкции не сработали

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что введенные Соединенные Штатами антироссийские санкции не сработали.
Общественная служба новостей
Введенные США санкции против России в связи с ситуацией на Украине не сработали.
ТАСС
Издание подчеркивает постепенный рост числа конгрессменов-республиканцев, выступающих против предоставления Киеву вооружений.
ТАСС
В частности, Томас Мэсси (от штата Кентукки) заявил, что для Штатов цена поддержки Украины стала «безумной», а антироссийские санкции лишь разгоняют инфляцию.
Московский Комсомолец

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Американский конгрессмен Грин заявила, что антироссийские санкции не сработали
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Законодатель США заявил, что американские санкции против России не сработали
ТАСС12:13
Конгрессвумен Грин: американские санкции против России не сработали
Газета.Ru12:51
Законодатель США: санкционная политика в отношении РФ не сработала
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Американская конгрессвумен Грин заявила, что антироссийские санкции США «не сработали»
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