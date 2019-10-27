с чего всё началось

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней. По сообщениям ВВС США, следующий (шестой) запуск этого беспилотного аппарата планируется на 2020 год.

Общество Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.

Происшествия Названа причина расстрела 8 человек в воинской части в Забайкалье Напомним, 25 октября в воинской части в поселке Горном солдат Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

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Кино Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.

Политика Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.

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Общество Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.

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