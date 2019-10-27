Космос
ТАССАмериканский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней. По сообщениям ВВС США, следующий (шестой) запуск этого беспилотного аппарата планируется на 2020 год.
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с чего всё началось
Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космического центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter.Коммерсантъвчера в 21:28
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Свитолина стартовала с победы на Итоговом турнире WTA
RT на русском 09:23
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Происшествия
Названа причина расстрела 8 человек в воинской части в Забайкалье
Напомним, 25 октября в воинской части в поселке Горном солдат Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:47
Кино
Макото Синкай представил анимационный фильм «Дитя погоды» в Москве
ТАСС 25 октября в 16:36
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Армия и оружие
Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
Как проходила операция В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации главаря "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация, ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
РБК 06:59
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
MoneyTimes.Ru 09:22
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
ТАСС 09:34
Космос
«Спутник» Samsung упал на ферму в США
Пара обнаружила странный девайс, который выглядел как «спутник». Мы поняли, что он упал с неба, — рассказала женщина в интервью NBC News.
News.ru 08:44
Здоровье
В Чернигове 15 школьников госпитализировали с гепатитом А
Число госпитализированных с гепатитом А школьников в Чернигове увеличилось до 15, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 03:13
Музыка
Шнуров рассказал о роспуске группы «Ленинград»
Ореанда-Новости 05:59
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Футбол
ЦСКА — Динамо 0:1
На 22 минуте пенальти не реализовал полузащитник хозяев Никола Влашич. Летом ЦСКА выкупил футболиста у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро.
Бомбардир.ру вчера в 10:20
Политика
Зеленский назначил нового главу Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской области.
Rambler News Service 09:00
Хоккей
Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Кубок «Карьялы»
Тренерский штаб сборной Швеции определился с составом на первый этап Евротура – Кубок «Карьялы».
Sports.ru 09:18
Происшествия
В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике
Двенадцатилетний школьник с отставанием в развитии, который подозревается в убийстве матери, помещен в детскую психиатрическую больницу, но из-за диагноза не может пояснить свои действия, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
РИА Новости 10:05
Происшествия
Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев
Представители администрации поселка Вагай Тюменской области рассказали РИА Новости о семье срочника Рамиля Шамсутдинова, арестованного за убийство восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
РИА Новости 08:18
Политика
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
RT на русском 08:21
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Гаджеты
Слух: iPhone 2020 года оснастят дисплеями ProMotion
Вести.Хайтек 07:05
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05