с чего всё началось

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней. По сообщениям ВВС США, следующий (шестой) запуск этого беспилотного аппарата планируется на 2020 год.

Общество Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.

Общество Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.

Происшествия СК закрыл дело родителей, взявших ребенка на незаконную акцию в Москве Следственный комитет прекратил уголовное дело об "оставлении ребенка в опасности", свидетелями по которому проходили Дмитрий и Ольга Проказовы, взявшие на несогласованную акцию 27 июля в Москве маленького сына, сообщила РИА Новости в понедельник адвокат семьи Наталия Каплина.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Экономика ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре По мнению Владимира Скляра из "ВТБ Капитала", снижение цен происходит из-за возобновления импорта дешевой электроэнергии из Казахстана, восстановления производства ГЭС, что накладывается на высокую базу третьего квартала 2018 года, когда цены РСВ показали существенный рост.