Космос

ТАССТАССАмериканский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней. По сообщениям ВВС США, следующий (шестой) запуск этого беспилотного аппарата планируется на 2020 год.
Читать в источнике
Комментировать74
с чего всё началось
Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космический центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter
.
Коммерсантъ21:28

Подробнее о событии

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

ТАСС18:07

Американский космоплан усеял орбиту Земли таинственными спутниками

РЕН ТВ17:37

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

Вести.Ru13:35

В США сообщили о возвращении секретного шаттла с космического эксперимента

РИА Новости15:38

ВВС США рассекретили запуск спутников с шаттла для военных экспериментов

News.ru17:00

Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе

BFM.ru10:26

Секретный беспилотник США установил рекорд в космосе

Российская газета08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Армия и оружие

Недостатки Patriot предложили замаскировать российским методом

Обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что комплекс противоракетной обороны нуждается в подобии российских зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь С-1".
РЕН ТВ 18:35
Футбол

Шахтер — Александрия 0:0

Представляем прогноз на поединок чемпионата Украины, в котором 27 октября 2019 года донецкий «Шахтер» принимает «Александрию».
Все про Спорт ру вчера в 15:25
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Известия 18:54
Политика

Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала

Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru 22:29
Армия и оружие

Reuters узнал о раскрытии убежища аль-Багдади его ключевым помощником

«Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности завершить недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и местах, которые он обычно скрывал», — сказал один собеседников Reuters.
РБК 23:35
Космос

Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 22 октября в 20:02
Общество

Тюменская журналистка призвала посадить Соловьева в тюрьму

Журналистка Анастасия Миронова, родившаяся и начинавшая карьеру в Тюмени, считает необходимым принять специальный закон о наказании для пропагандистов.
URA.Ru вчера в 21:59
Политика

Советник Трампа рассказал об избавлении от тела аль-Багдади

27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади во время операции американских военных в Сирии.
Телеканал 360° 13:36
Единоборства

Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator

Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Газета.Ru 04:22
Общество

В ноябре россиян ждут длинные выходные

В ноябре россиян ждут подряд три выходных дня.
Известия Мордовии 25 октября в 01:54
Политика

Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция

Комментируя ситуацию, Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчёркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
REGNUM 19:57
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Происшествия

В Хабаровском крае завели дело о суициде после жалоб на полицейских

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который перед смертью рассказал в видеообращении о том, что полицейские применяли к нему недозволенные методы работы.
РБК 23:09
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Общество

Золотодобычу выводят на чистую воду

Эксперты отмечают, что на россыпную добычу приходится 27% всей золотодобычи в России; часть из них считает, что запрет не позволит решить проблемы обеспечения безопасности добычи и соблюдения природоохранного законодательства.
Коммерсантъ 18:21
Футбол

Локомотив — Спартак 0:3

RT на русском 11:24
Общество

Названы регионы России с самой низкой безработицей

Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:55
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия 23:01
Шоу-бизнес

Маджид Гиагиа готовит для Евгении Феофилактовой «свадьбу века»

Недавно Евгения Феофилактова на личной странице в Instagram показала общественности своего нового возлюбленного, им оказался успешный бизнесмен, владеющий несколькими ресторанами и отелями, Маджид Гиагиа.
OAnews 04:36
Авто

«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «буханки»

Очередной пост посвящен уникальному автодому, который разработали на базе «буханки» — УАЗ-452.
Профиль 05:42
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Политика

Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах

Российская газета 22:41
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия 14:00
Теннис

Федерер стал победителем турнира в Базеле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира в Базеле.
Газета.Ru 11:41
Футбол

Гендиректор «Зенита» заявил о решении выкупа Йордана Осорио

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» заявил о выкупе венесуэльского защитника Йордана Осорио.
Невские Новости 17:27
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза 00:31
Происшествия

Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье

Выяснилось, что рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь внезапно. Всё произошло во время смены караула.
News.ru вчера в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное