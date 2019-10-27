Космос
ТАССАмериканский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней. По сообщениям ВВС США, следующий (шестой) запуск этого беспилотного аппарата планируется на 2020 год.
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с чего всё началось
Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космический центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter.Коммерсантъ21:28
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