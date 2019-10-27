Космос
ТАССАмериканский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней. По сообщениям ВВС США, следующий (шестой) запуск этого беспилотного аппарата планируется на 2020 год.
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Фигурное катание
Трусова выиграла Гран-при Skate Сanada
iReactor 03:51
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Политика
Президент Ирака не исключил «перенастройки» отношений с Россией и Ираном
Президент Ирака Бархам Салех в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу Axios рассказал о неуверенности в Соединенных Штатах как в союзнике и не исключил возможную готовность "перенастроить" отношения Багдада с другими странами, в том числе с Россией и Ираном.
ТАСС 19:59
Армия и оружие
США планировали использовать робота для ликвидации аль-Багдади
Американские военные планировали использовать робота в ходе операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, однако он не понадобился.
ТАСС 14:59
Происшествия
Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим
Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим, об этом волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали на своей странице в социальной сети "Вконтакте"
ГТРК Новосибирск 11:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Кино
Новый «Zомбилэнд» могут снять в России
В российском прокате оказался получивший невероятный резонанс боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
OvideO.ru вчера в 16:29
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Космос
Космонавты призвали россиян восхищаться своей страной
Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка напутствовали с борта МКС участников акции «Географический диктант».
News.ru 07:00
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Политика
Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала
Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
РБК 20:14
Шоу-бизнес
Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка
Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
Вечерний курьер 07:52
Энергетика
Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти
Для загрузки Северного морского пути ведется разработка консолидации нефтегазовых активов и создания новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края (проект «Восток ойл», включающий Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения), писал в июне 2019 г. президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Ведомости 17:15
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН вчера в 08:10
Кино
Тони Старк против Хеймдалля: сценаристы «Мстителей» рассказали, каким мог быть «Финал»
Фильм «Мстители: Финал» не только положил конец продолжительной супергеройской истории, но и воздал должное предыдущим частям саги.
Popcornnews.ru 17:00
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Известия 18:54
Наука
Августовскую вспышку на Юпитере вызвал железокаменный астероид
Расчеты ученых, представленные на Европейском конгрессе планетарных наук (EPSC), показали, что вспышка, которую заметили на Юпитере в августе, была следствием падения на планету железокаменного астероида.
N+1 24 октября в 20:02
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки
Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:40
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Футбол
Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
RT на русском 11:35
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку: когда ждать дешевых кредитов
Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на рекордные с 2017 года 50 базисных пунктов.
Infox.ru 25 октября в 13:13