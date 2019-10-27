Космос

ТАССТАССАмериканский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней. По сообщениям ВВС США, следующий (шестой) запуск этого беспилотного аппарата планируется на 2020 год.
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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

ТАСС18:07

Американский космоплан усеял орбиту Земли таинственными спутниками

РЕН ТВ17:37

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

Вести.Ru13:35

В США сообщили о возвращении секретного шаттла с космического эксперимента

РИА Новости15:38

ВВС США рассекретили запуск спутников с шаттла для военных экспериментов

News.ru17:00

Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе

BFM.ru10:26

Секретный беспилотник США установил рекорд в космосе

Российская газета08:39
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Американские военные планировали использовать робота в ходе операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, однако он не понадобился.
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Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим, об этом волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали на своей странице в социальной сети "Вконтакте"
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Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

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Оппозиционер Фернандес побеждает на президентских выборах в Аргентине

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Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
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Космонавты призвали россиян восхищаться своей страной

Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка напутствовали с борта МКС участников акции «Географический диктант».
News.ru 07:00
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Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
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Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала

Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
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Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка

Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
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Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти

Для загрузки Северного морского пути ведется разработка консолидации нефтегазовых активов и создания новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края (проект «Восток ойл», включающий Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения), писал в июне 2019 г. президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
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Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
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В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

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Тони Старк против Хеймдалля: сценаристы «Мстителей» рассказали, каким мог быть «Финал»

Фильм «Мстители: Финал» не только положил конец продолжительной супергеройской истории, но и воздал должное предыдущим частям саги.
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Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
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Августовскую вспышку на Юпитере вызвал железокаменный астероид

Расчеты ученых, представленные на Европейском конгрессе планетарных наук (EPSC), показали, что вспышка, которую заметили на Юпитере в августе, была следствием падения на планету железокаменного астероида.
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Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
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Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

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Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в матче с «Осасуной»

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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

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Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»

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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
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