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Вести.RuАмериканский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B. Он 780 дней находился на околоземной орбите, где выполнял секретную миссию.
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