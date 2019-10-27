Космос

ТАССТАССАмериканский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней. По сообщениям ВВС США, следующий (шестой) запуск этого беспилотного аппарата планируется на 2020 год.
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с чего всё началось
Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космический центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter
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Коммерсантъ21:28

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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

ТАСС18:07

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

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ВВС США рассекретили запуск спутников с шаттла для военных экспериментов

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